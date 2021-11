Antonio Conte nowym trenerem Tottenhamu!

Po bolesnej porażce z Manchesterem United, z posadą szkoleniowca Tottenhamu pożegnał się Nuno Espirito Santo. Działacze Tottenhamu nie kazali nam zbyt długo czekać na nazwisko następcy portugalskiego menedżera. Dziś poinformowano, że już od kolejnego spotkania klub z Londynu poprowadzi Antonio Conte.

Nazwisko Antonio Conte przewijało się w ostatnim czasie w kontekście między innymi Arsenalu czy Manchesteru United. Żaden z tych klubów finalnie nie zdecydował się na zmianę szkoleniowca i Conte na konkrety musiał jeszcze poczekać. Dziś okazało się, że włoski trener rzeczywiście wylądował w północnym Londynie, jednak nie w Arsenalu, a w Tottenhamie.

Powrót

Przypomnijmy, że Conte ma już doświadczenie jeśli chodzi o pracę w Premier League. W latach 2016-2018 Włoch pełnił bowiem obowiązki menadżera Chelsea. Z Anglii trafił do Interu, z którym udało mu się zdobyć mistrzostwo Włoch. Po sezonie 2020/21 drogi Conte i Interu się jednak rozeszły i od tamtej pory włoski szkoleniowiec pozostawał bez pracy. – Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę wrócić na stanowisko trenera w klubie Premier League, który ma ambicję. Tottenham Hotspur posiada najnowocześniejsze obiekty i jeden z najlepszych stadionów na świecie. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy, aby przekazać zespołowi i kibicom pasję, mentalność i determinację, które zawsze wyróżniały mnie jako zawodnika i trenera – powiedział po podpisaniu umowy z Tottenhamem Antonio Conte.

Do faktu zatrudnienia Włocha w klubie z północnego Londynu odniósł się także dyrektor sportowy Tottenhamu Fabio Paratici: – Cieszymy się, że możemy powitać Antonio w klubie. Jego osiągnięcia mówią same za siebie, z ogromnym doświadczeniem i trofeami we Włoszech i Anglii. Wiem z pierwszej ręki, jakie cechy może nam przynieść Antonio, bo pracowałem z nim w Juventusie i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jego pracę z naszą utalentowaną grupą zawodników – powiedział. Umowa pomiędzy Conte i Tottenhamem obowiązywać ma do lata 2023 roku, ale zawarto w niej możliwość przedłużenia.