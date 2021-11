Bayern deklasuje Benfikę. Hat-trick Roberta Lewandowskiego!

Czwarte zwycięstwo w trwającej edycji Ligi Mistrzów zanotowali piłkarze Bayernu Monachium, którzy tym razem pokonali na własnym obiekcie Benfikę 5:2. Na murawie błyszczał Robert Lewandowski. Kapitan naszej reprezentacji skompletował hat-tricka, a także dorzucił asystę.

Dość niespodziewanie to zawodnicy portugalskiego klubu jako pierwsi trafili do siatki. Gol z 16. minuty spotkania nie został jednak uznany z powodu spalonego. “Bawarczycy” uznali tę sytuację jako ostrzeżenie i dziesięć minut później cieszyli się z bramki. Do siatki trafił Robert Lewandowski, który otrzymał futbolówkę od Comana.

Chwilę później to Robert Lewandowski wcielił się w rolę asystenta, zagrywając piłkę do Gnabry’ego. Goście strzelili gola kontaktowego w 38. minucie spotkania. Tuż przed przerwą podopieczni Nagelsmanna mogli ponownie wyjść na dwubramkowe prowadzenie, ale rzutu karnego nie wykorzystał Lewandowski.

Hat-trick Lewandowskiego

Polak zrekompensował się swojej drużynie w drugiej połowie rywalizacji, dorzucając jeszcze dwa trafienia i kompletując tym samym hat-tricka. Dodatkowo do siatki trafił Sane, natomiast w ekipie gości z bramki cieszył się Nunez. Bayern wygrał 5:2 i tym samym może cieszyć się z awansu do fazy pucharowej LM.