Kiedy Xavi zostanie trenerem Barcelony? Negocjacje się przeciągają

FC Barcelona rozstała się z Ronaldem Koemanem już siedem dni temu, ale nadal nie poznaliśmy nazwiska następcy holenderskiego szkoleniowca. Większość źródeł podaje, że najpoważniejszym kandydatem jest cały czas Xavi i że negocjacje z byłym piłkarzem są już na ostatniej prostej.

Sergi Barjuan cały czas pełni obowiązki trenera pierwszej drużyny FC Barcelony. Klub wciąż nie ogłosił nazwiska następcy Ronalda Koemana, choć niemal pewne wydaje się, że będzie nim były zawodnik Dumy Katalonii – Xavi. Dziś okazało się, że podpisanie umowy ze szkoleniowcem Al-Sadd SC może nie być wcale taki proste. Katarski klub nie zamierza bowiem rozstawać się z utalentowanym trenerem.

Trudne negocjacje

Xavi pozostaje szkoleniowcem katarskiego Al-Sadd SC od lipca 2019 roku. O dokonaniach Hiszpana z katarskim klubem zrobiło się jakiś czas temu w Europie dość głośno. Podopieczni Xaviego sięgnęli bowiem pod jego wodzą po mistrzostwo kraju, wygrali Puchar Kataru, a także Qatari League Cup. Bardzo szybko były piłkarz zaczął być przymierzany do objęcia posady szkoleniowca FC Barcelony. Sprawy nabrały tempa po zwolnieniu Ronalda Koemana, jednak okazuje się, że na przeszkodzie cały czas stoi katarski klub.

– Cieszymy się z wizyty delegacji z Barcelony, szanujemy ich. Pozycja klubu jest jasna od samego początku – jesteśmy zdecydowani zatrzymać Xaviego z nami i nie możemy pozwolić mu odejść w tym wrażliwym momencie sezonu – powiedział prezes Al-Sadd SC – Turki Al-Ali. Zdecydowany na objęcie Barcelony wydaje się za to Xavi, który już jakiś czas temu zapowiedział, że jest zdeterminowany, by wkrótce powrócić na Camp Nou. Teraz do porozumienia muszą dojść więc oba kluby.