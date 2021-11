Obiecująca połowa. Fatalny koniec. Legia – Napoli 1:4

W meczu 4. kolejki Ligi Europy Legia Warszawa przegrała przed własną publicznością z Napoli 1:4. Taki wynik czwartkowego meczu oznacza, że Legia spadła w grupie C na drugie miejsce. Sytuacja Legionistów może jeszcze ulec zmianie po spotkaniu Leicester – Spartak Moskwa.



Legia skuteczna w obronie i w ataku

Początek spotkania wyglądał tak jak można się było tego spodziewać. Inicjatywę od razu przejęło Napoli, a gracze Legii skupili się na skutecznym przerywaniu akcji rywali. Pierwszą groźną okazję gospodarze stworzyli w 10. minucie meczu i od razu zamienili ją na bramkę.

Josue dokładnie dograł do Filipa Mladenovicia. Serb wbiegł w pole karne, zmylił gracza Napoli po czym dograł do Mahira Emrelego, a napastnik Legii z pierwszej piłki precyzyjnym strzałem skierował ją do bramki obok interweniujących gości.

W 17. minucie Napoli mogło doprowadzić do wyrównania, ale po strzale Piotra Zielińskiego piłka uderzyła w poprzeczkę. Po tej sytuacji włoska drużyna nadal napierała na Legię, w efekcie czego w 24. minucie goście przeprowadzili kolejną groźną akcję. Po strzale Elifa Elmasa na posterunku był jednak Cezary Miszta.

W przekroju całej pierwszej połowy meczu, Napoli zdominowało Legię pod względem posiadania piłki, jednak Wojskowi skutecznie zwarli szyki obronne i nie pozwalali gościom na rozwinięcie skrzydeł. Legioniści wykazywali się wielką wolą walki, nieustępliwością, dobrym czytaniem gry, koncentracją i dzięki temu mimo zdecydowanej przewagi Napoli zeszli do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.

Kontrowersyjny rzut karny

Druga połowa spotkania mogła zacząć się od kolejnego gola dla Legii, ale po fantastycznym strzale Yuriego Ribeiro piłka uderzyła w słupek. Co nie udało się Legii, udało się po kilku minutach Napoli, choć przy bramce na 1:1 nie obyło się bez kontrowersji.

W 51. minucie meczu sędzia Lawrence Visser zdecydował się podyktować dla gości rzut karny dopatrując się faulu Josue na Piotrze Zielińskim. Decyzję o jedenastce można uznać za mocno kontrowersyjną biorąc pod uwagę, że sytuacja z udziałem polskiego pomocnika Napoli i gracza Legii wyglądała na zwykłe boiskowe starcie. Rzut karny na bramkę zamienił sam Piotr Zieliński.

W 75. minucie spotkania Napoli wyszło na prowadzenie zdobywając gola po kolejnym rzucie karnym. Jedenastka nie była może wprawdzie tak dyskusyjna jak w pierwszym przypadku, ale można przypuszczać, że nie każdy arbiter zdecydowałby się odgwizdać w tej sytuacji faul, którego ponownie dopuścił się Josue.

Cztery minuty później Napoli podwyższyło prowadzenie za sprawą Hirvinga Lozano. Dries Mertens świetnie dograł piłkę do Andrei Petagnii, Włoch wbiegł w pole karne i wyłożył ją na pustą bramkę napastnikowi z Meksyku.

Gol na 1:3 praktycznie zamknął spotkanie, gdyż graczy Legii wyraźnie wytrąciło to z równowagi i nie byli już oni w stanie poważnie zagrozić włoskiej ekipie. Legioniści nie byli już też tak zdeterminowani w obronie, co zemściło się w 90. minucie, gdy wynik spotkania na 1:4 ustalił Adam Ounas.

Legia Warszawa 1:4 Napoli

1:0 Emreli 10′

1:1 Zieliński 51′

1:2 Mertens 75′

1:3 Lozano 79′

1:4 Ounas 90′