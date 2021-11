Piotr Zieliński na celowniku. Poszło o klękanie przed meczem

Piotr Zieliński znalazł się na celowniku części kibiców po czwartkowym meczu Napoli z Legią, które odbyło się w Warszawie. Reprezentant Polski występujący na co dzień we włoskim klubie naraził się na krytykę po tym, gdy wspólnie z kolegami z drużyny uklęknął na murawie przed rozpoczęciem spotkania.

Gwizdy już przed meczem

Przed rozpoczęciem spotkania w ramach 4. kolejki Ligi Europy, zawodnicy Napoli uklęknęli na murawie w geście solidarności z ofiarami rasizmu. Ich zachowanie nie zostało dobrze przyjęte przez sporą część zgromadzonych na stadionie kibiców Legii, którzy dali temu wyraz głośno gwiżdżąc. Jeszcze w trakcie spotkania w sieci pojawiły się wpisy na ten temat, w których na celownik został wzięty Piotr Zieliński.

Reprezentantowi Polski zarzucono niekonsekwencje po tym jak uklęknął razem z innymi graczami Napoli, a nie robił tego przy okazji spotkań kadry. PZPN już przed meczem z Anglią na Wembley oświadczył, że piłkarze reprezentacji Polski przyjęli neutralne oraz apolityczne stanowisko wobec inicjatywy „Black Lives Matter”.

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że piłkarze reprezentacji Polski przed meczem z Anglią na Wembley zajęli neutralne i apolityczne stanowisko wobec inicjatywy „Black Lives Matter”. — PZPN (@pzpn_pl) March 31, 2021

Część kibiców broni Zielińskiego

Obok komentarzy krytykujących Piotra Zielińskiego pojawiły się też jednak wpisy, w których reprezentant Polski został wzięty w obronę przez część kibiców.

Napisali oni, by nie oceniać go po jednym geście i zwrócili uwagę na fakt, że być może musiał się tak zachować ze względu na klubowe wytyczne. Pojawiły się też komentarze, że to prywatna sprawa samego zawodnika oraz takie, że takim gestem nie robi przecież nikomu krzywdy.