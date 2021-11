Łęczna – Lech 🇵🇱 Typy, kursy (6.11.2021)

Mecz Górnik Łęczna – Lech Poznań w ramach 14. kolejki Ekstraklasy to pojedynek między głównym kandydatem do spadku z ligi a najpoważniejszym kandydatem do mistrzowskiego tytułu. Jego faworyt może być więc tylko jeden.

Łęczna – Lech zapowiedź (sobota, 20:00)

Po 13 rozegranych dotąd spotkaniach Górnik ma na koncie tylko 1 wygraną oraz 4 remisy i 8 porażek. Sprawia to, że gracze z Łęcznej zamykają na ten moment ligową tabelę z dorobkiem 7 punktów i bilansem bramkowym 10-30.

W porównaniu z gospodarzami sobotniego meczu, Lech jest względem nich na zupełnie przeciwnym biegunie. Poznaniacy wygrali do tej pory 8 spotkań, 4 razy remisując i notując tylko 1 porażkę. Z bilansem bramkowym 27-7 stanowią też najlepszą ofensywę i defensywę ligi. W obliczu takich liczb każdy inny wynik niż wygrana gości w Łęcznej będzie bardzo dużą niespodzianką.

Łęczna – Lech nasze typy

Ekstraklasa potrafi zaskakiwać, ale w konfrontacji Łęcznej z Lechem ciężko spodziewać się sensacji. Lech to obecnie drużyna zdecydowanie poza zasięgiem Górnika i gracze Kolejorza powinni to w sobotę udowodnić.

Łęczna – Lech | Typ: Lech powyżej 1.5 goli @1.45 Superbet

Łęczna – Lech | Typ: Lech i powyżej 2.5 goli @1.90 Superbet

Łęczna – Lech kursy bukmacherów

Zdecydowanymi faworytami sobotniego spotkania są goście. Wygraną Lecha Superbet wystawił z kursem 1.35. Zwycięstwo Łęcznej znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 9.05, a remis z kursem 5.25.

Łęczna – Lech fakty meczowe

Bilans Łęcznej w domowych meczach ligowych w tym sezonie: 1 wygrana, 3 remisy, 3 porażki, bramki: 6-15

Bilans Lecha w wyjazdowych meczach ligowych w tym sezonie: 3 wygrane, 2 remisy, 1 porażka, bramki: 9-5

Lech jest niepokonany od 7 kolejnych spotkań, z których wygrał 6

Łęczna – pięć ostatnich spotkań

Miedź Legnica – Łęczna 2:3 (2:2)

Łęczna – Raków Częstochowa 0:0

Radomiak Radom – Łęczna 3:1

Łęczna – Piast Gliwice 1:1

Łęczna – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:1

Lech – pięć ostatnich spotkań

Stal Mielec – Lech 0:0

Unia Skierniewice – Lech 0:2

Lech – Wisła Płock 4:1

Legia Warszawa – Lech 0:1

Lech – ŁKS Łódź 5:1