West Ham – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (07.11.2021)

W cieniu derb贸w Manchesteru odb臋dzie si臋 spotkanie na szczycie w Londynie. Wicelider przyje偶d偶a do czwartego zespo艂u. Emocji nie zabraknie, cho膰 faworytem tego meczu oczywi艣cie go艣cie z Liverpoolu. 艁atwo im nie b臋dzie, gdy偶 M艂oty znajduj膮 si臋 w wysokiej dyspozycji.

West Ham – Liverpool zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Trudno powiedzie膰, 偶e s膮 rewelacj膮 sezonu, skoro w ubieg艂ym do ko艅ca walczyli o Lig臋 Mistrz贸w. W贸wczas przegrali walk臋… m.in. z Liverpoolem. Teraz tak偶e z wysokiego “C” weszli w sezon. Ostatnie tygodnie to prawdziwe 偶niwa punktowe dla M艂ot贸w. Wygrali trzy ostatnie ligowe spotkania, pokonuj膮c po drodze Everton, Tottenham i Aston Ville. W mi臋dzyczasie ograli tak偶e Manchester City w Pucharze Ligi Angielskiej. Co ciekawe rund臋 wcze艣niej odprawili lokalnego rywala Citizens, czyli Manchester United. W Lidze Europy tak偶e na wysokim poziomie, wszak po czterech kolejkach ju偶 mog膮 艣wi臋towa膰 wyj艣cie z grupy. W ostatnich dw贸ch meczach formalno艣ci膮 powinno by膰 zaklepanie sobie pierwszego miejsca i 1/8 fina艂u.

To jednak nie zrobi 偶adnego wra偶enia na Liverpoolu. The Reds pokonali w 艣rod臋 Atletico i wygrali grup臋 w Lidze Mistrz贸w jako pierwsza dru偶yna. Pod tym wzgl臋dem s膮 rodzynkami, a forma dru偶yny Kloppa robi wra偶enie. W obecnych rozgrywkach jeszcze nie przegrali notuj膮c jedynie cztery remisy ligowe. Na uwag臋 zas艂uguje ofensywa, kt贸ra strzela mn贸stwo goli. W lidze 艣rednia 2,9 na mecz, a w europejskich pucharach 艣rednia jeszcze lepsza – 3,25. Do tego kapitalna postawa poza Anfield, gdzie ka偶demu rywalowi aplikuj膮 przynajmniej trzy sztuki(poza Preston w EFL Cup).

West Ham – Liverpool kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

West Ham wygra, kurs: 4,50

Liverpool wygra, kurs: 1,77

Remis, kurs: 4,00

West Ham – Liverpool fakty meczowe

Spotkanie czwartej dru偶yny z wiceliderem Premier League. Gospodarze maj膮 20pkt, go艣cie o dwa wi臋cej

West Ham przegra艂 dwa mecze w tym sezonie ligowym, Liverpool jest niepokonany

艢rednia goli w spotkaniach z udzia艂em M艂ot贸w to 3,1. W przypadku ekipy Kloppa mowa o 3,7 na ka偶de 90 minut

Ostatnie spotkanie tych ekip w Londynie zako艅czy艂o si臋 wygran膮 przyjezdnych 3:1

West Ham – Liverpool typy

Na taki mecz tylko typy dotycz膮ce bramek. Jeden na trafienia z obu stron, drugi na go艣ci The Reds.

Typ: Liverpool powy偶ej 1,5 bramki @ 1,57 Superbet

Typ: Obie strzel膮 @ 1,52 Superbet