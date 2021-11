Derby dla piłkarzy Guardioli. Manchester United 0-2 Manchester City

Sobota z Premier League rozpoczęła się od bardzo mocnego uderzenia. Na Old Trafford piłkarze Ole Gunnara Solskjaera mierzyli się z lokalnymi rywalami. “Czerwone Diabły” były bardzo gościnne. Manchester City wygrał 2:0 po samobójczym trafieniu Bailly’ego, a także golu Silvy.

Przed starciem z Tottenhamem Ole Gunnar Solskjaer podjął decyzję o zmianie formacji. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż “Czerwone Diabły” wygrały 3:0. Podobny manewr nie wyszedł w starciu z Atalantą, gdyż Manchester United musiał gonić wynik i wrócić do swojego głównego ustawienia.

Mimo to, Solskjaer ponownie wybrał formację z trójką obrońców. Czy była to właściwa decyzja? Biorąc pod uwagę fakt, iż w sobotnim starciu z Manchesterem City gracze norweskiego szkoleniowca stracili gola już w 7. minucie, to wniosek nasuwa się sam. Do własnej bramki trafił Bailly.

Podopieczni Pepa Guardioli cały czas dążyli do zdobycia drugiego gola. Między słupkami dwoił się i troił David de Gea, który niejednokrotnie uratował swój zespół przed utratą bramki. Napór “The Citizens” przyniósł efekt w 45. minucie. Dobrą piłką od Cancelo otrzymał Silva, który wyprowadził swój zespół na dwubramkowe prowadzenie.

Manchester United zdołał stworzyć sobie jedną dobrą okazję w pierwszej połowie spotkania. Cristiano Ronaldo uderzył jednak w środek bramki Manchesteru City, więc Ederson poradził sobie z uderzeniem Portugalczyka.

Pokaz umiejętności

Korzystny wynik sprawił, że w drugiej połowie “The Citizens” niespecjalnie dążyli do zdobycia kolejnej bramki, ale utrzymywali się przy piłce i całkowicie kontrolowali przebieg rywalizacji. Piłkarze Guardioli przyspieszyli pod koniec meczu. W 81. minucie swoją szansę miał Phil Foden, ale Anglik uderzył w poprzeczkę. Chwilę później okazję miał Stones, ale futbolówka po strzale defensora Manchesteru City minęła słupek.

W 89. minucie goście powinni otrzymać rzut karny. Gabriel Jesus został sfaulowany przez Alexa Tellesa, który zameldował się na murawie w drugiej połowie rywalizacji. Choć powtórki pokazały, iż kontakt był wyraźny, to ani Michael Oliver, ani VAR nie zareagowali na tę sytuację.

Manchester City wygrał 2:0. Kolejna porażka “Czerwonych Diabłów” nasila spekulacje dotyczące przyszłości Ole Gunnara Solskjaera. Czy tym razem norweski szkoleniowiec zostanie zwolniony? Czas pokaże.

Manchester United 0:2 Manchester City

0:1 Bailly (og) 7′

0:2 Silva 45′