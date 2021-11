Michał Żewłakow kończy pracę w Motorze Lublin

Nieco ponad rok trwała przygoda w roli dyrektora sportowego Motoru Lublin. Dzisiaj Michał Żewłakow zakończył swoją pracę w drugoligowcu. Komunikat o zakończeniu współpracy pojawił się po południu w mediach społecznościowych lubelskiego klubu.

Dokładnie 3 listopada 2020 roku Michał Żewłakow objął posadę dyrektora sportowego w Lublinie. Wówczas mówiło się o dużym projekcie. W końcu chwilę wcześniej jeden z najbogatszych Polaków – Zbigniew Jakubas – przejął pakiet większościowy w Motorze Lublin. Plany to jedno, rzeczywistość drugie. Lublinianie nie awansowali w ubiegłym sezonie do I ligi. W obecnym mieli być jednym z głównych kandydatów do awansu. Tymczasem po 16. kolejkach żółto-biało-niebiescy zajmują dopiero 10. miejsce na trzecim poziomie ligowym.

W ostatnim czasie kibice Motoru coraz głośniej narzekali na pracę dyrektora sportowego oraz trenera. To właśnie Michał Żewłakow był jednym z pomysłodawców zatrudnienia Marka Saganowskiego w roli szkoleniowca lubelskiego zespołu. Co ciekawe innym z zarzutów było dzielenie pracy dyrektora sportowego z komentowaniem meczów w Canal Plusie. Negatywne głosy pojawiły się, choćby wczoraj. Motor przegrał w Stężycy 0:3 z Radunią, a kilka godzin później Żewłakow komentował mecz Legii ze Stalą kilkaset kilometrów dalej.