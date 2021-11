Xavi z mocnym wejściem do Barcelony. Nie oszczędził nawet Pique

Nowy trener Barcelony, Xavi, od początku pobytu w klubie daje do zrozumienia, że będzie wymagał dyscypliny i nie ma zamierza nikomu pobłażać. Ostatnio przekonał się o tym Gerard Pique.

Xavi wprowadza swoje zasady

Zgodnie z doniesieniami radia Cope, Xavi chce zaprowadzić w Barcelonie konkretne zasady funkcjonowania klubu. W tym kontekście nowy trener Blaugrany zamierza też bardziej kontrolować pozasportową aktywność zawodników.

Na własnej skórze przekonał się o tym niedawno Gerard Pique, któremu Xavi odwołał wyjazd do Madrytu na wywiad w programie “El Hormiguero”. Nowy szkoleniowiec Barcelony nie nagiął zasad dla klubowego weterana, z którym doskonale zna się też z boiska. Nawet pomimo faktu, że Pique obecnie i tak nie trenuje z zespołem, ponieważ jest kontuzjowany.

– To kwestia porządku i zasad, jak we wszystkich firmach. Gdy mieliśmy zasady, było dobrze, a kiedy nie, popełnialiśmy błędy. Musimy wprowadzić zasady i ich przestrzegać. To wszystko. To nie dyscyplina, to porządek – powiedział Xavi.

Nowy szkoleniowiec Blaugrany zadebiutuje w tej roli 20 listopada, gdy na Camp Nou w derbowym pojedynku Barcelona podejmie Espanyol.