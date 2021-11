Jacek Zieliński trenerem Cracovii

Cracovia ogłosiła dzisiaj, że nowym szkoleniowcem Pasów zostanie Jacek Zieliński. 60-letni trener zastąpi na tym stanowisku Michała Probierza, z którym klub rozstał się niedawno za porozumieniem stron. Będzie to już druga przygoda Jacka Zielińskiego przy Kałuży, bowiem był on już trenerem Cracovii w latach 2015-2017.

Zieliński wraca do Cracovii

Poszukiwania nowego trenera Cracovii nie trwały długo. Od odejścia Michała Probierza minął zaledwie jeden dzień, ale władze krakowskiego klubu zdołały już porozumieć się z jego następcą. Nowym szkoleniowcem Pasów ogłoszony został dziś Jacek Zieliński, dla którego będzie to powrót do Krakowa po czteroletniej przerwie. Zieliński podpisał kontrakt, który obowiązywać ma do 30 czerwca 2023 roku.

Trenerze, witamy w domu. 😊 👏 ℹ️ Nowym szkoleniowcem I zespołu Pasów został dziś Jacek Zieliński, powracając do Klubu po ponad czterech latach przerwy! 💪 Umowa, ponownie wiążąca Trenera z Cracovią, obowiązywać będzie do 30 czerwca 2023 roku. ⚪️🔴 — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) November 10, 2021

Jacek Zieliński od dwóch lat pozostawał bez pracy. W 2019 roku trener podjął pracę w Arce Gdynia, jednak został zwolniony po zaledwie pół roku. Podczas swojej ostatniej przygody z Cracovią, Zieliński był krok od brązowego medalu mistrzostw Polski, jednak do podium, Cracovii zabrakło wówczas dwóch punktów. Czy teraz pojawi się okazja, by powtórzyć to osiągnięcie?