🇮🇹 Włochy – Szwajcaria 🇨🇭 Typy, kursy (12.11.2021)

W ramach pierwszego listopadowego meczu reprezentacyjnego W艂osi zmierz膮 si臋 na Stadio Olimpico w Rzymie ze Szwajcari膮. Wszystko wskazuje na to, 偶e ten pojedynek zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie C.

W艂ochy – Szwajcaria zapowied藕 (pi膮tek, 20:45)

W艂osi byli na dobrej drodze, by bez wi臋kszych problem贸w zaj膮c pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej mistrzostw 艣wiata. Sensacyjny remis z Bu艂gari膮, a tak偶e podzia艂 punkt贸w w pierwszym starciu ze Szwajcari膮 sprawi艂y, i偶 mistrzowie Europy co prawda s膮 obecnie liderem grupy C, ale maj膮 tyle samo punkt贸w co Szwajcaria.

Szwajcarzy bardzo dobrze radz膮 sobie w eliminacjach. Mowa o czterech zwyci臋stwach i dw贸ch remisach. Poza wspominanym pojedynkiem z W艂ochami, reprezentacja Szwajcarii podzieli艂a si臋 punktami w wyjazdowej rywalizacji z Irlandi膮 P贸艂nocn膮. Tym sposobem Szwajcarzy maj膮 zapewnione drugie miejsce w grupie, ale z pewno艣ci膮 my艣l膮 o wygraniu zmaga艅.

W艂ochy – Szwajcaria nasze typy

Spodziewamy si臋 bardzo ciekawego pojedynku, w kt贸rym zobaczymy gole z dw贸ch stron, a tak偶e minimum trzy bramki w meczu.

W艂ochy – Szwajcaria | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.15 @ Superbet

W艂ochy – Szwajcaria | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.80 @ Superbet

W艂ochy – Szwajcaria kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

W艂ochy wygraj膮, kurs: 1.65

Remis, kurs: 3.80

Szwajcaria wygra, kurs: 5.45

W艂ochy – Szwajcaria fakty meczowe

W艂osi zanotowali dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich starciach

Szwajcarzy nie przegrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W dw贸ch z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w W艂osi zachowali czyste konto

W艂ochy pi臋膰 ostatnich spotka艅

W艂ochy – Belgia 2:1

W艂ochy – Hiszpania 1:2

W艂ochy – Litwa 5:0

Szwajcaria – W艂ochy 0:0

W艂ochy – Bu艂garia 1:1

Szwajcaria pi臋膰 ostatnich spotka艅

Litwa – Szwajcaria 0:4

Szwajcaria – Irlandia P贸艂nocna 2:0

Irlandia P贸艂nocna – Szwajcaria 0:0

Szwajcaria – W艂ochy 0:0

Szwajcaria – Grecja 2:1