Austria – Izrael 🇦🇹 🇮🇱 Typy, kursy (12.11.2021)

Starcie Austrii z Izraelem będzie pojedynkiem ekip prezentujących zbliżony poziom gry. Izraelczycy mają jeszcze teoretycznie szanse na awans z drugiego miejsca, jednak w praktyce będzie to zadanie szalenie trudne do wykonania.

Austria – Izrael zapowiedź (piątek, 20:45)

Kończące się eliminacje to dla Austriaków spore rozczarowanie. Gospodarze w ośmiu spotkaniach zgarnęli łącznie tylko dziesięć punktów. Zespół zanotował trzy wygrane, remis oraz aż cztery porażki. Ponadto Austriacy zanotowali ujemny bilans bramkowy na poziomie 11:14. Ich pierwsze starcie z reprezentacją Izraela zakończyło się bolesną porażką wynikiem 2:5.

Izrael z kolei jeszcze nie składa broni. Goście mają obecnie trzynaście punktów, a ich strata do zajmującej drugie miejsce reprezentacji Szkocji wynosi cztery oczka. Szanse na awans nie są w tym momencie przesadnie duże, jednak nic nie jest jeszcze wykluczone. Ofensywa Izraela zdobyła do tej pory łącznie osiemnaście goli, co stanowi drugi najlepszy wynik w grupie. Niestety zespół nie prezentował się tak solidnie po przeciwnej stronie boiska – piętnaście straconych bramek, najgorszy wynik spośród czterech najlepszych ekip grupy.

Austria – Izrael nasze typy

Austriacy nie grają niestety już o nic, podczas gry Izrael cały czas dzielnie walczy o awans. Defensywa gości nie spisywała się jednak do tej pory przesadnie dobrze, dlatego też postawimy w tym meczu na BTTS oraz Izrael z podpórką.

Austria – Izrael |typ: X2 @2.20 Superbet

Austria – Izrael |typ: BTTS @1.75 Superbet

Austria – Izrael kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Austrii: 1.70

remis: 4.00

zwycięstwo Izraela: 4.70

Austria – Izrael fakty meczowe

Izrael dalej ma szanse na awans na Mundial.

Austria zanotowała w eliminacjach ujemny bilans bramkowy.

Izrael ma drugą najlepszą ofensywę w grupie.

Austria pięć ostatnich spotkań

Dania – Austria 1:0

Wyspy Owcze – Austria 0:2

Austria – Szkocja 0:1

Izrael – Austria 5:2

Mołdawia – Austria 0:2

Izrael pięć ostatnich spotkań

Izrael – Mołdawia 2:1

Szkocja – Izrael 3:2

Dania – Izrael 5:0

Izrael – Austria 5:2

Wyspy Owcze – Izrael 0:4

Inne mecze eliminacji