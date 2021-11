GKS Jastrzębie – Skra Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (14.11.2021)

Nie b臋dzie to hit kolejki ani mecz na szczycie. Spotkanie dw贸ch dru偶yn, kt贸re raczej b臋d膮 broni膰 si臋 przed spadkiem z I ligi. Gospodarze zamykaj膮 tabel臋, za艣 go艣cie to rewelacyjny beniaminek. Graj膮 wszystko na wyjazdach, a mimo tego robi膮 wyniki ponad stan. To ju偶 kolejny taki sezon cz臋stochowian!

GKS Jastrz臋bie – Skra Cz臋stochowa zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Trudno ten mecz nazwa膰 derbami, mimo 偶e chodzi o spotkanie dw贸ch ekip z wojew贸dztwa 艣l膮skiego. Nie艂atwo tak偶e wskaza膰 faworyta. Przed sezonem zapewne byliby nimi gospodarze. Ci jednak zamykaj膮 tabel臋 w pierwszej lidze. Z kolei Skra jako beniaminek radzi sobie nadspodziewanie dobrze. A przecie偶 cz臋stochowianie graj膮 wszystko na wyjazdach. Ich obiekt przy Loreta艅skiej nie spe艂nia wymog贸w licencyjnych. To jednak nie przeszkadza dru偶ynie spod Jasnej G贸ry sprawia膰 kolejnych niespodzianek. Na dzisiaj nie s膮 mo偶e efektowni, ale nad wyraz efektywni. W meczach z ich udzia艂em pada lewie 1,66 gola na mecz. Do tego maj膮 najgorszy atak w lidze. To jednak nie przeszkadza im, by by膰 w 艣rodku tabeli.

GKS Jastrz臋bie strzeli艂 pi臋膰 goli wi臋cej, ale straci艂 dwa razy tyle. I tutaj jest k艂opot dru偶yny z G贸rnego 艢l膮ska. Zdecydowanie najgorsza defensywa ligi zaprowadzi艂a ich na ostatnie miejsce w lidze. U siebie jeszcze jako艣 punktuj膮 – 9pkt – ale na wyjazdach zgarn臋li ledwie trzy oczka. W ostatnich dniach dostali dwa solidne lania. Najpierw od Widzewa w pucharze, potem od GKS-u Tychy w lidze, dwukrotnie 1:4!

GKS Jastrz臋bie – Skra Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kury na to spotkanie:

GKS wygra, kurs: 2,44

Skra wygra, kurs: 2,84

Remis, kurs: 3,25

GKS Jastrz臋bie – Skra Cz臋stochowa fakty meczowe

Spotkanie czerwonej latarni ligi – 18. miejsce – z 10. ekip膮. Gospodarze maj膮 12pkt w tabeli, tyle ile G贸rnik Polkowice i Zag艂臋bie Sosnowiec. Go艣cie 20 oczek i bli偶ej do strefy bara偶owej ni偶 spadkowej

Cz臋stochowianie wszystkie swoje mecze rozgrywaj膮 poza domem, gdy偶 ich obiekt nie spe艂nia warunk贸w licencyjnych

Jastrz臋bianie 9 z 12 punkt贸w zdobyli u siebie

W meczach z udzia艂em beniaminka pada 艣rednio 1,66 gola na mecz. W przypadku gospodarzy mowa o niemal trzech bramkach na spotkanie

Ostatnie starcie tych ekip to sezon 2016/2017 w III lidze. W贸wczas w Cz臋stochowie pad艂 bezbramkowy remis, a w Jastrz臋biu lepsi byli gospodarze 2:0

GKS Jastrz臋bie – Skra Cz臋stochowa typy

Dwa typy w kierunku go艣ci. Mo偶e wiele nie strzelaj膮, ale maj膮 naprzeciw siebie najgorsz膮 defensyw臋 ligi. To powinno im pom贸c w osi膮gni臋ciu dobrego wyniku.

Typ: Skra lub remis @ 1,51 BETFAN

Typ: Skra strzeli @ 1,37 BETFAN