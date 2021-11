Brazylia z błyskawicznym awansem na mundial

Najpierw duet europejski Niemcy oraz Dania. Teraz czas na Canarinhos. W nocy Brazylia pokonała Kolumbię 1:0 w Sao Paulo o zapewniła sobie bilety do Kataru. To pierwsza ekipa spoza Europy, która awansowała na mundial w 2022 roku.

Po meczu z Kolumbią można oficjalnie o Brazylii powiedzieć jako uczestniku mundialu w przyszłym roku. To jednak było wiadome już od kilku miesięcy. Canarinhos może bez fajerwerków, ale nie mieli najmniejszych kłopotów z wygrywaniem. Zresztą jedenaście wygranych i remis to najlepsza recenzja tego, jak sobie radzi ekipa Titego. Jedyna “wpadka” to wyjazd do kolumbijskiej Barranquilli w październiku. Wówczas i tak mieli już niemal zagwarantowany awans. Na uwagę zasługuje przede wszystkim defensywa, gdyż mowa o czterech straconych golach!

Brazylijczycy nie mogą jeszcze być pewni zwycięstwa w strefie CONMEBOL. Na dzisiaj mają dziewięć punktów przewagi nad drugą Argentyną i jeden mecz więcej. Kluczem będzie spotkanie z wtorku na środę, gdy w San Juan spotkają się właśnie z Albicelestes. Poza tym CONMEBOL nie podjęło jeszcze decyzji dotyczącej pierwszego meczu tych ekip. Wówczas do akcji wkroczył brazylijski sanepid. Na boisku mecz nie doszedł do skutku, a decyzji o ewentualnych walkowerach także brak…