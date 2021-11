Sandecja – Arka Gdynia 🇵🇱 Typy, kursy (14.11.2021)

Przed nami jeden z hit贸w 17. kolejki rozgrywek I ligi. Mecz dw贸ch ekip ze strefy bara偶owej. Sandecja podejmuje w Niepo艂omicach Ark臋 i trudno wskaza膰 faworyta potyczki. Wg bukmacher贸w s膮 nimi go艣cie, ale wcale 艂atwo im nie b臋dzie o komplet punkt贸w.

Sandecja – Arka Gdynia zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Gospodarze to obok Skry Cz臋stochowa jeden z “bezdomnych” I ligi. Wszystkie mecze musieli i musz膮 rozgrywa膰 poza domem. Do tej pory dwana艣cie razy w roli go艣cia i trzykrotnie jako gospodarz na obiektach rywali. Tym bardziej 26 punkt贸w uzbieranych poza Nowym S膮czem musi robi膰 wra偶enie. Zreszt膮 Sandecja od roku kapitalnie punktuje. Gdyby zebra膰 punkty za okres, w kt贸rym Dariusz Dudek przej膮艂 zesp贸艂, mogliby艣my m贸wi膰 o najlepszej ekipie na zapleczu Ekstraklasy. Jednak przy wszelkich ograniczeniach infrastrukturalnych trudno m贸wi膰 o szansach na powr贸t do najwy偶szej klasy rozgrywkowej.

Arka Gdynia tak偶e chce wr贸ci膰 do Ekstraklasy. Obecnie tak偶e maj膮 26pkt i tylko lepszym bilansem bramkowym wyprzedzaj膮 dzisiejszego rywala. Gdynianie chcieliby w ko艅cu dokoptowa膰 do dru偶yn, kt贸re s膮 w TOP2, ale przeszkadza im w tym nier贸wna forma. Raz wygrywaj膮, raz przegrywaj膮, ewentualnie wpadnie remis. W ten spos贸b punktuj膮, ale o regularno艣ci trudno m贸wi膰. W tym sezonie dwa razy uda艂o im si臋 wygra膰 dwa mecze z rz臋du w lidze, ale to troch臋 ma艂o, jak na jednego z kandydat贸w do awansu. Poza tym ju偶 sze艣ciokrotnie przegrywali, co te偶 jest spor膮 liczb膮, jak na kogo艣 z czo艂贸wki.

Sandecja – Arka Gdynia fakty meczowe

Spotkanie sz贸stej z pi膮t膮 dru偶yn膮 tabeli I ligi. Jedni i drudzy maj膮 po 26pkt na swoich kontach. Lepszy bilans bramkowy ma Arka +10 do +3 przy Sandecji

Mecz odb臋dzie si臋 w Niepo艂omicach

Sandecja w tym sezonie 12 z 15. mecz贸w rozegra艂a w roli go艣cia. Gospodarzem byli w trzech spotkaniach, ale grali na stadionach rywali

Arka na wyjazdach zgarn臋艂a 9pkt w siedmiu meczach

W ubieg艂ym sezonie oba mecze wygrali gdynianie – 5:1 na wyje藕dzie i 3:0 u siebie

