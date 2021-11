Norwegia – Łotwa 🇳🇴 🇱🇻 Typy, kursy (13.11.2021)

Walczący o awans z pierwszego miejsca Norwegowie podejmą dzisiaj Łotwę. Ekipa gości nie gra w tym momencie już o nic. Wydaje się zatem, że faworyt tego spotkania może być wyłącznie jeden. Czy Norwegia zgarnie kolejne łatwe zwycięstwo?

Norwegia – Łotwa zapowiedź (sobota, 18:00)

Norwegowie to bez cienia wątpliwości jedna z najlepszych ekip tych eliminacji. Piłkarze ze Skandynawii po ośmiu meczach w grupie mają na swoim koncie siedemnaście punktów, co daje im drugie miejsce w stawce. Strata do Holandii wynosi w tym momencie tylko dwa punkty, jednakże taki sam dystans dzieli Norwegów od Turcji. Jak zatem widać sprawa awansu w przypadku dzisiejszych gospodarzy nie jest jeszcze przesądzona.

Łotwa z kolei nie walczy w tej chwili o cokolwiek. Piłkarze ze wschodu Europy zgromadzii dotychczas tylko pięć punktów, na które złożyły się jedna wygrana, dwa remisy oraz pięć porażek. Goście notują obecnie serię czterech meczów bez wygranej (trzy porażki oraz remis). Poprzednie starcie przeciwko Norwegom zakończyło się wygraną ekipy ze Skandynawii wynikiem 2:0.

Norwegia – Łotwa nasze typy

Norwegowie nie powinni mieć najmniejszych problemów z pokonaniem Łotwy. Wygrana w tym meczu znacząco przybliży drużynę do awansu, a przy odpowiednich wynikach na innych stadionach może i nawet pomoże jej w zajęciu pierwszego miejsca w grupie. Stawiamy w tym starciu na Norwegów z handicapem oraz over 2.5 gole.

Norwegia – Łotwa |typ: handicap (-1) – Łotwa @1.50 BETFAN

Norwegia – Łotwa |typ: over 2.5 gole @1.52 BETFAN

Norwegia – Łotwa kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Norwegii: 1.14

remis: 8.00

zwycięstwo Łotwy: 20.00

Norwegia – Łotwa fakty meczowe

Łotwa nie liczy się już w walce o awans.

Pierwsze starcie tych ekip zakończyło się wygraną Norwegii wynikiem 2:0.

Łotwa notuje obecnie serię czterech meczów bez wygranej.

Norwegia pięć ostatnich spotkań

Norwegia – Czarnogóra 2:0

Turcja – Norwegia 1:1

Norwegia – Gibraltar 5:1

Łotwa – Norwegia 0:2

Norwegia – Holandia 1:1

Łotwa pięć ostatnich spotkań

Łotwa – Turcja 1:2

Łotwa – Holandia 0:1

Czarnogóra – Łotwa 0:0

Łotwa- Norwegia 0:2

Łotwa – Gibraltar 3:1