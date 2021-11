Lewandowski i Glik nie zagrają z Węgrami

W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski zmierzy się na Stadionie Narodowym z Węgrami. Wszystko wskazuje na to, że stawka spotkania będzie potencjalne rozstawienie biało-czerwonych w półfinałowym meczu barażowym. W starciu z Madziarami będziemy musieli sobie jednak poradzić bez Kamila Glika i Roberta Lewandowskiego – taką informację przekazał rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

W ostatnim meczu fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata, nie wystąpi trzech kluczowych piłkarzy. Już podczas meczu z Andorą jasne stało się, że z Węgrami nie zagra Grzegorz Krychowiak, którego absencja spowodowana będzie przekroczonym limitem żółtych kartek. Ponadto, Paulo Sousa zdecydował, że odpoczynek należy się Robertowi Lewandowskiemu oraz Kamilowi Glikowi, który w razie otrzymania żółtej kartki, nie mógłby wystąpić w meczu barażowym.

Cel: baraże

Po zapewnieniu sobie udziału w barażach, Paulo Sousa myśli już głównie o spotkaniach, które czekają reprezentację Polski w marcu przyszłego roku. Selekcjonerowi życie ułatwił nieco Grzegorz Krychowiak, który w meczu z Andorą bardzo długo zabiegał o otrzymanie żółtej kartki, tak by absencja, którą był zagrożony przypadła na mecz z Węgrami, a nie starcie w barażach. Sztuka “wykartkowania się” nie udała się za to Kamilowi Glikowi, który cały czas jest jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Gdyby polski obrońca otrzymał ją w spotkaniu z Węgrami, to nie mógłby wystąpić w marcowych barażu.

– Jeśli otrzymałby żółty kartonik w meczu z Węgrami, nie mógłby wystąpić w pierwszym spotkaniu barażowym. Chcemy tego uniknąć, baraże są dla nas najważniejsze – wyjaśnia rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. Przyczyna nieobecności Roberta Lewandowskiego jest nieco inna. – Robert od 9 października rozegrał aż 849 minut, a w całym sezonie już 1438. Intensywność jest więc bardzo duża. Selekcjoner wspólnie z zawodnikiem postanowili, że to dobry moment, aby Lewandowski odpoczął. Cel został zrealizowany, reprezentacja Polski zagra w barażach o mistrzostwa świata 2022 – dodał Kwiatkowski.