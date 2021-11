Wenezuela – Peru 🇻🇪 🇵🇪 Typy, kursy (16.11.2021)

Reprezentacja Peru cały czas dzielnie walczy o awans na Mistrzostwa Świata. Jej najbliższym rywalem będzie Wenezuela, która zajmuje obecnie ostatnie miejsce w eliminacyjnej tabeli. Czy goście zgarną dzisiaj komplet punktów?

Wenezuela – Peru zapowiedź (wtorek, 22:00)

Eliminacje do Mundialu w wykonaniu piłkarzy Wenezueli mówiąc oględnie, nie należą do najlepszych. Po trzynastu kolejkach gospodarze zajmują ostatnie miejsce w grupie ze stratą aż dziewięciu punktów do top 5. Wenezuela straciła do tej pory dwadzieścia trzy gole, co o dziwo nie stanowi najgorszego wyniku w stawce. Zespół jednak kompletnie nie potrafi odnaleźć się pod bramką rywali, o czym świadczy zaledwie osiem zdobytych bramek.

Peru natomiast ma na swoim koncie czternaście punktów. Do miejsc premiowanych awansem drużyna traci w tym momencie tylko trzy punkty. Jak zatem widać, wszystko w przypadku gości jest jeszcze możliwe. W poprzedniej kolejce Peruwiańczycy wygrali z Boliwią wynikiem 3:0. Największy problem gości stanowi defensywa, która pozwoliła rywalom na zdobycie dziewiętnastu goli.

Wenezuela – Peru nasze typy

Peru cały czas utrzymuje się w walce o awans, podczas gdy Wenezuela w praktyce skazana jest już na porażkę. Mimo nierównej gry stawiamy w tym starciu na Peru, które mimo wszystko ma dzisiaj więcej do ugrania. Naszym drugim typem na ten mecz będzie natomiast over 1.5 goli.

Wenezuela – Peru |typ: Peru @2.50 Superbet

Wenezuela – Peru |typ: over 1.5 goli @1.52 Superbet

Wenezuela – Peru kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Wenezueli: 3.20

remis: 3.05

zwycięstwo Peru: 2.50

Wenezuela – Peru fakty meczowe

Wenezuela strzeliła do tej pory tylko osiem goli.

Wenezuela zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Peru traci trzy punkty do miejsc gwarantujących awans.

Wenezuela pięć ostatnich spotkań

Ekwador – Wenezuela 1:0

Chile – Wenezuela 3:0

Wenezuela – Ekwador 2:1

Wenezuela – Brazylia 1:3

Paragwaj – Wenezuela 2:1

Peru pięć ostatnich spotkań

Peru – Boliwia 3:0

Argentyna – Peru 1:0

Boliwia – Peru 1:0

Peru – Chile 2:0

Brazylia – Peru 2:0

Inne mecze eliminacji