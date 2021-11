Młodzieżówka zdemoluje. Podsumowanie listopadowych zgrupowań reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma za sobą kolejne, już ostatnie, zgrupowanie w 2021 roku. Myśląc reprezentacja, piszemy o wszystkich kadrach. Od seniorów, kończąc na najmłodszych. W natłoku informacji o drużynie Paulo Sousy, mogło umknąć to, co się wydarzyło w młodzieżówkach. Czas podsumować wszystko w jednym miejscu!

Pierwsza kadra wygrała z Andorą 4:1, później poległa 1:2 z Węgrami. Rozpisywać się o nich nie ma sensu. Jeśli zechcecie wrócić do naszych tekstów, poniżej dostajecie pełną pigułkę tego, co pisaliśmy o batalii biało-czerwonych w drodze na katarski mundial. Możecie sprawdzić wszystko tutaj.

Wyniki:

Andora – Polska 1:4 Lewandowski x2, Jóźwiak, Milik

Polska – Węgry 1:2 Świderski

Wielkie odrodzenie U21

Po wrześniowym i październikowym zgrupowaniu mocno utyskiwaliśmy na postawę reprezentacji U21. Kadra Macieja Stolarczyka straciła dużo punktów na starcie eliminacji do Euro 2023. Najpierw domowa porażka z Izraelem, później remis na Węgrzech. Wydawało się, że w piątkowe popołudnie wszystkiego dopełni porażka w Niemczech. Nic bardziej mylnego! Biało-czerwoni rozbili zachodnich sąsiadów aż 4:0. Już po kwadransie gry było 3:0, a chwilę później graliśmy w przewadze 11 na 10. Kapitalne zawody rozgrywał cały zespół. Na szczególne uznanie jednak zasłużył Adrian Benedyczak swoim dubletem, a także Jakub Kamiński, który wrzucił dwie asysty przy golach napastnika Parmy.

We wtorek dorzucili kolejne zwycięstwo. Jeszcze wyższe, ale spodziewane. 5:0 nad Łotwą to po prostu obowiązek przy takim rywalu. Kolejnego gola dorzucił Benedyczak, ale tym razem musiał zejść z boiska z kontuzją. Jego miejsce zajął Kacper Śpiewak i… strzelił dublet. Napastnik Bruk-Bet Termaliki Nieciecza trafiał po raz pierwszy dla kadry U21.

W ten sposób reprezentacja Polski nadal jest na trzecim miejscu w swojej grupie i nadal w kontakcie z prowadzącą dwójką. Po sześciu kolejkach jesteśmy na trzecim miejscu, z dorobkiem 13 punktów. Dwa więcej mają Izraelczycy i Niemcy. Kolejne mecze eliminacyjne w marcu. Wówczas czekają nas spotkania w Izraelu oraz u siebie z Węgrami. Koniec kwalifikacji w czerwcu. Najpierw wyprawa do San Marino, a zamkniemy je domowym meczem z Niemcami. Oby to on decydował o kwestiach awansu. Przypomnijmy, że na turniej pojedzie zwycięzca każdej grupy oraz pięć ekip z drugich miejsc. Najlepsza z nich bezpośrednio, pozostałe cztery zostaną wyłonione z baraży.

Wyniki:

Niemcy – Polska 0:4 Benedyczak x2, Skóraś, Kozłowski

Polska – Łotwa 5:0 Benedyczak, Bejger, Śpiewak x2, Kozłowski

Zwolnienie bez gry

Co prawda kadra U19 nie rozgrywała teraz meczów, ale nudy nie było. Z posadą selekcjonera pożegnał się Mariusz Rumak. Były szkoleniowiec Lecha czy Śląska nie zaliczy przygody z tą kadrą do udanych. Biało-czerwoni mieli turniej eliminacyjny w Polsce, ale z tercetu Finlandia, Malta i Ukraina udało się pokonać tylko najsłabszych. W ten sposób odpadli z kwalifikacji do Euro już w pierwszym terminie. Póki co nieznane jest nazwisko następcy Rumaka.

Wygrany turniej

Kadra U17 Dariusza Gęsiora wygrała turniej w Hiszpanii w swojej kategorii wiekowej. Wszystko rozpoczęło się od porażki 3:4 z Meksykiem. Później jednak dwa zwycięstwa. Najpierw 3:0 z Czechami, a następnie 2:0 z Norwegią. To znacznie lepsze wyniki niż te osiągnięte w październiku. Wówczas ekipa U17 awansowała do drugiej rundy eliminacji do Euro 2022. Mimo wszystko 5pkt zdobyte w grupie z Andorą, Irlandią i Macedonią Północną na nikim wrażenia nie zrobiło. Tym bardziej że sprawiło miejsce w ostatnim czwartym koszyku przed wiosennym losowaniem Elite Round.

Wyniki:

Polska – Meksyk 3:4 Masiak, Przybyłko, Walczak

Czechy – Polska 0:3 Śmiglewski x2, Masiak

Polska – Norwegia 2:0 Morawietz, Lewicki

U15

Przed reprezentacją U17 dopiero turniej w Hiszpanii. Rywale naprawdę ciekawi. Kadra Rafała Lasockiego spotka się z gospodarzami, Meksykiem oraz Irlandią, czyli ten sam zestaw przeciwników, co w przypadku kolegów dwa lata starszych. Poniżej lista powołanych na turniej.

Filip Baniowski (Wisła Kraków), Igor Brzyski (Lech Poznań), Igor Busz (Legia Warszawa), Paweł Czułowski (Escola Varsovia Warszawa), Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin), Jakub Jaroszuk (Jagiellonia Białystok), Mateusz Jeleń (Górnik Zabrze), Igor Kostecki (Pogoń Szczecin), Szymon Królak (Znicz Pruszków), Artur Ławrynowicz (Lech Poznań), Dawid Mazurek (Górnik Zabrze), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Cyprian Popielec (Zagłębie Lubin), Kacper Potulski (Legia Warszawa), Mateusz Pruchniewski (Lech Poznań), Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Dominik Skiba (Górnik Zabrze), Damian Sokołowski (Zagłębie Lubin), Igor Stankiewicz (Lech Poznań), Mateusz Szczepaniak (Legia Warszawa), Kacper Szulc (Zagłębie Lubin), Antoni Wasiak-Libiszowski (Legia Warszawa)