Golden Boy 2021 – przyszłe gwiazdy już ustawiają się w kolejce

Mbappe, Haaland, Vinicius Junior – piłkarska młodzież, która już zdążyła trafić na szczyt. Okazuje się, że w kolejce znajduje się już za nimi kilku innych obiecujących młodych graczy. W tym roku rywalizują oni ze sobą w plebiscycie Golden Boy 2021.

Przedstawiamy najbardziej obiecujących młodych zawodników, którzy zostali nominowani w popularnym plebiscycie organizowanym przez włoski dziennik sportowy „Tuttosport”.

Jude Bellingham

O tytuł futbolowego Złotego Chłopca walczy w tym roku m.in. reprezentant Anglii, Jude Bellingham. 18-letni pomocnik jest wychowankiem Birmingham City, skąd w roku 2020 ściągnęła go do siebie Borussia Dortmund.

Bellingham zaliczył swój debiut w seniorskiej drużynie z St Andrew’s Stadium mając zaledwie 16 lat. W debiutanckim sezonie w barwach Birmingham City zaliczył w sumie 41 występów, w których zdobył 4 gole. To wystarczyło, by uwagę zwróciła na niego Borussia, która sprowadziła młodego Anglika do Dortmundu za 23 miliony euro.

The reaction we needed and you deserved. See you Tuesday!🖤💛 pic.twitter.com/1Vu9VGuBvy — Jude Bellingham (@BellinghamJude) October 23, 2021

Obecnie wartość Jude’a Bellinghama, który zdążył już zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Anglii, portal Transfermarkt szacuje na 70 milionów euro. W bieżących rozgrywkach Bellingham zdobył dla BVB 2 gole w lidze, do których dołożył 3 asysty, a także bramkę w Lidze Mistrzów, do której dołożył kolejne 3 asysty.

Florian Wirtz

W niemieckiej Bundeslidze występuje także inny bardzo perspektywiczny zawodnik. Jest nim Florian Wirtz, pomocnik Bayeru Leverkusen. 18-letni Wirtz zaczynał swoją karierę w rodzinnym Pulheim, skąd przeniósł się następnie do juniorskiego zespołu FC Koeln.

Po spędzonych tam dziesięciu latach, w roku 2020 młodego pomocnika ściągnął do siebie Bayer. Aptekarze zapłacili za Wirtza 200 tysięcy euro. Obecnie jego wartość szacuje się na 65 milionów euro.

Chelsea and Real Madrid could go head-to-head for Bayer Leverkusen playmaker Florian Wirtz. (El Nacional) pic.twitter.com/SMKNIfuIKQ — Transfer News Central (@TransferNewsCen) November 14, 2021

W trwającym sezonie Bundesligi, Florian Wirtz jest jednym z wyróżniających się graczy w całych rozgrywkach. Zawodnik Bayeru ma już na koncie 4 bramki oraz 6 asyst, do których dołożył także 3 gole oraz asystę w Lidze Europy. 2 września tego roku Wirtz zaliczył już także debiut w seniorskiej reprezentacji Niemiec.

Eduardo Camavinga

Z Niemiec przenosimy się do Hiszpanii, gdzie w barwach Realu Madryt występuje od tego sezonu Eduardo Camavinga. 19-letni pomocnik z Francji rozpoczynał swoją karierę w juniorskiej drużynie Drapeau-Fougeres, skąd następnie trafił do Rennes.

W Ligue 1 pochodzący z Angoli zawodnik zadebiutował mając niecałe 17 lat. W kolejnym sezonie dostawał już coraz więcej szans na grę, zdobył dla Rennes debiutanckiego gola, a w następnych rozgrywkach zaliczył już 35 spotkań w lidze i zwrócił na siebie oczy całej piłkarskiej Europy.

Real sprowadzając do siebie Camavingę zapłacił za niego 31 milionów euro i wyprzedził w wyścigu o uważanego we Francji za wielki talent gracza m.in. takie kluby jak PSG, Chelsea oraz Manchester United. Obecnie wartość Eduardo Camavingi szacuje się już na 55 milionów euro.

Gavi

Bardzo obiecującego młodego gracza ma też w swoich szeregach FC Barcelona. 17-letni Gavi zaczynał swoją karierę w juniorskim zespole Betisu Sevilla, skąd gdy miał 11 lat ściągnęła go do siebie Duma Katalonii.

Młody pomocnik, uważany za prawdziwy brylant hiszpańskiego futbolu, zadebiutował w barwach Barcelony w obecnym sezonie. Do tej pory zaliczył w sumie 10 występów, w których zanotował jedną asystę i dołożył do tego 4 występy w Lidze Mistrzów.

Gavi zdążył też już zaliczyć debiut w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii, w której w 4 meczach rozegrał w sumie aż 313 minut. Trener Hiszpanów, Luis Enrique, był mocno krytykowany za stawianie na praktycznie dopiero raczkującego w dorosłej piłce Gaviego i zarzucano mu promowanie piłkarza Barcelony ze względu na jego przeszłość w tym klubie, ale 17-latek udowodnił, że warto było dać mu szansę.

Gavi jest obecnie wyceniany na 25 milionów euro, ale w Barcelonie już pracują nad przedłużeniem jego kontraktu. W tym obowiązującym do 2023 roku znajduje się klauzula na rzekomo 50 milionów euro, czyli zdecydowanie niewiele jak na bardzo młodego gracza z takim potencjałem jak Gavi.

Pedri

W szeregach Barcelony znajduje się jeszcze inny młody zawodnik nominowany w plebiscycie Golden Boy 2021. Jest nim 18-letni Pedri, który przygodę z piłką nożną jako junior zaczynał na Wyspach Kanaryjskich, a konkretnie na rodzinnej Teneryfie.

Właśnie stamtąd, a dokładnie z UD Las Palmas, Pedri w 2020 roku trafił do Barcelony, a koszt tej operacji zamknął się w 20 milionach euro. O młodym graczu Blaugrany zrobiło się głośno już w ubiegłym sezonie, gdy rozegrał on w sumie w barwach Barcelony we wszystkich rozgrywkach aż 52 spotkania, zdobywając w nich 4 gole oraz notując 6 asyst.

Rozgłos wokół Pedriego sprawił, że w nowym kontrakcie zawodnika z katalońskim klubem znalazła się klauzula jego wykupu opiewająca aż na miliard euro, która ma odstraszać wszystkie kluby choćby myślące o wyciągnięciu go z Barcelony. Portal Transfermarkt szacuje obecnie wartość Pedriego na 80 milionów euro.

Mason Greenwood

Obiecującego młodego piłkarza ma też w swoich szeregach Manchester United. Reprezentantem Czerwonych Diabłów w plebiscycie dziennika „Tuttosport” jest Mason Greenwood. 20-letni napastnik to wychowanek ekipy z Old Trafford.

Swój debiut w barwach Manchesteru Greenwood zaliczył w roku 2018, w wieku 17 lat. Od tamtej pory jeden z najbardziej obiecujących angielskich piłkarzy młodego pokolenia rozegrał już w Premier League w sumie 75 spotkań, w których zdobył 21 bramek.

Birthday ✔️@MasonGreenwood's favourite United goal ✔️ Our young forward turns 20 today 🥳#MUFC | #GoalOfTheDay — Manchester United (@ManUtd) October 1, 2021

W bieżących rozgrywkach Mason Greenwood jest praktycznie podstawowym napastnikiem Manchesteru. 20-latek zaliczył 81 procent możliwych do rozegrania minut w Premier League oraz 59 procent minut w Lidze Mistrzów. Portal Transfermarkt wycenia rynkową wartość młodego piłkarza z Old Trafford na 50 milionów euro.

Karim Adeyemi

Nasze zestawienie najbardziej obiecujących młodych piłkarzy nominowanych w plebiscycie Golden Boy 2021 zamyka najnowsza gwiazda z kuźni talentów Red Bull Salzburg, którą jest Karim Adeyemi.

19-letni napastnik z Niemiec zdobył w tym sezonie w austriackiej Bundeslidze już 11 bramek w 13 meczach. Dołożył do tego także 3 gole w 4 występach w Lidze Mistrzów. Jakby tego było mało, Adeyemi zdążył też już zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Niemiec, gdzie także zdobył już debiutanckiego gola.

Wszystko to sprawia, że napastnik Salzburga jest już łączony z wieloma znanymi europejskimi klubami. W gronie tym mają się znajdować m.in. takie zespoły jak Barcelona, Real Madryt, Borussia Dortmund, Inter Mediolan oraz Liverpool. Wartość 19-letniego Adeyemiego portal Transfermarkt wycenia obecnie na 20 milionów euro.

***

Pełna lista nominowanych w plebiscycie Golden Boy 2021