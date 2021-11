Bartosz Bereszyński zmieni klub już zimą?

Zgodnie z doniesieniami włoskich mediów, Bartosz Bereszyński może już zimą stać się bohaterem głośnego transferu w Serie A. Polski obrońca miał znaleźć się w ostatnim czasie w orbicie zainteresowań AS Romy.

Mourinho szuka wzmocnień

AS Roma to aktualnie szósta ekipa Serie A. Po świetnym początku sezonu, gdy Rzymianie kroczyli niemal od zwycięstwa do zwycięstwa, w ostatnim czasie ich forma wyraźnie poszła w dół. Gorsze wyniki i zaledwie 3 zwycięstwa w ostatnich 10 spotkaniach oraz stracone w nich 18 bramek to w dużej mierze wina problemów Giallorossich w defensywie.

Jose Mourinho ma z tego powodu szukać wzmocnień w formacji obronnej swojego zespołu. Jak informuje “Corriere dello Sport”, do notesu portugalskiego trenera trafił m.in. Bartosz Bereszyński.

Polski obrońca z dużym doświadczeniem w lidze włoskiej miałby stanowić alternatywę wobec Ricka Karsdorpa oraz młodego Bryana Reynoldsa – Amerykanina uznawanego za duży talent, ale niegotowego jeszcze na pierwszy skład Romy.

Na stole kilka milionów euro

Wśród potencjalnych wzmocnień Romy w obronie wymieniany jest jeszcze Diogo Dalot z Manchesteru United. Jak poinformował jednak ostatnio Gianluca Di Marzio, odejście Portugalczyka z Old Trafford uzależnione ma być od przenosin do Manchesteru Kierana Trippiera. Cała operacja miałaby zamknąć się w kwocie 10 milionów euro.

Bartosz Bereszyński ma być inną najbardziej rozważaną opcją przez Romę. Polak miałby wzmocnić zespół Jose Mourinho na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 6 milionów euro.

29-letni Bartosz Bereszyński jest aktualnie piłkarzem Sampdorii, w której występuje od 2017 roku. W ostatnim czasie zakontraktowaniem polskiego obrońcy miał być też zainteresowany Inter Mediolan.