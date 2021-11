Czy piłkarze wiedzieli, że grają o rozstawienie w barażach? Rzecznik PZPN udostępnia nagranie z odprawy

Cała piłkarska Polska nadal żyje porażką z Węgrami i kontrowersjami, jakie wywołała informacja jakoby Robert Lewandowski miał nie wystąpić w spotkaniu na własne życzenie. Co więcej pojawiły się przypuszczenia, że piłkarze nie byli świadomi tego, że stawką meczu jest rozstawienie w marcowych barażach. Do sprawy odniósł się dziś rzecznik prasowy PZPN – Jakub Kwiatkowski.

Wokół polskiej kadry wciąż panuje nie najlepsza atmosfera. Najpierw oświadczenie w sprawie swojej absencji w meczu z Węgrami wystosował Robert Lewandowski, Dzisiaj, inną kwestię postanowił wyjaśnić rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski. Chodzi o nagranie, na którym widzimy Roberta Lewandowskiego dopytującego Kwiatkowskiego o to, czy Polska ma szanse na rozstawienie w barażach. Rzecznik zamieścił dziś na Twitterze nagranie z odprawy, na którym widzimy Paulo Sousę przedstawiającego piłkarzom wagę meczu z Węgrami.

Wszyscy wiedzieli jak ważny to mecz

Jakub Kwiatkowski zaprzecza jakoby piłkarze reprezentacji Polski nie byli świadomi, że stawką poniedziałkowego meczu z Węgrami jest rozstawienie w barażach. Na dowód tego Kwiatkowski zamieścił na Twitterze nagranie z przedmeczowej odprawy.

Słyszę głosy, że sztab i piłkarze reprezentacji Polski nie znali wagi meczu z Węgrami. To nieprawda. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak to jest istotny mecz. Ale przegraliśmy. I bierzemy to na klatę. To jednak nie koniec walki. Cel się nie zmienia: awans na mundial. pic.twitter.com/KC4LnKcPbm — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) November 18, 2021

– Ważny dzień i ważny mecz dla nas dzisiaj. Ważny mecz! Wiele czynników, które będą miały znaczenie. Po pierwsze: zwycięstwo da nam możliwość rozegrania pierwszego spotkania barażowego u siebie. To fundamentalne. Musimy się skupić, bo jeśli chcemy być skupieni, tam, w Katarze, musimy być pewni, że dziś będzie tak samo. Do tego, chłopaki, nigdy nie przegrywamy u siebie. Musimy to podbudować bardziej niż kiedykolwiek. Za każdym razem, gdy gramy tu, to musi być nasze bezpieczne miejsce. Nikt, ale to nikt nie może tu przyjechać i nas pokonać. Musicie być pewni, że będziecie na boisku aktywni z tak ukształtowaną mentalnością – powiedział Sousa.

Pomyłka Lewandowskiego

Post rzecznika prasowego PZPN spotkał się jednak z dość chłodnym odbiorem. Dość popularna jest opinia, że skoro wszyscy byli świadomi stawki poniedziałkowego spotkania, to tym bardziej dziwi absencja Roberta Lewandowskiego. Kwiatkowski odniósł się też do kwestii kontrowersyjnego nagrania z Robertem Lewandowskim: – Czy naprawdę tak trudno zrozumieć ten fragment? RL się przejęzyczył i zapytał czy straciliśmy baraże, po czym się poprawił i zapytał co musi się zdarzyć, aby po naszej porażce nadal być rozstawionym. Piłkarze nie siedzą na ławce z telefonami i nie mają dostępu do wyników – napisał.