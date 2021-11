Puszcza Niepołomice – GKS Jastrzębie 🇵🇱 Typy, kursy (19.11.2021)

Bardzo ważny mecz na dole I ligi. Starcie Puszcza Niepołomice – GKS Jastrzębie to spotkanie o 6 punktów. Kto wygra, może poprawić sobie sytuacje na najbliższy czas.

Puszcza Niepołomice – GKS Jastrzębie zapowiedź (piątek 18:00)

W tym tygodniu z pracą pożegnał się Jacek Trzeciak. W Jastrzębiu pracował od początku sezonu. Zwolniony został dokładnie w połowie sezonu. Można powiedzieć, że jakiś czas do pracy dostał. Mimo wszystko wydaje się, że jednak włodarze śląskiego klubu spokojnie mogli poczekać do zimowej przerwy. Teraz zespół przejął duet Łukasz Wróbel i Mateusz Galikowski. To oczywiście rozwiązanie tymczasowe, więc w niedalekiej przyszłości można spodziewać się nowego szkoleniowca. Jastrzębianie zamykają tabelę I ligi, mając tyle samo punktów, co beniaminek z Polkowic oraz Zagłębie Sosnowiec. Ostatnia wygra to właśnie mecz z polkowiczanami 16 października. Od tamtej pory dwa remisy i trzy porażki, w tym jedna pucharowa.

Drużyna spod Krakowa jest tuż nad strefą spadkową. Mimo tego posadę utrzymuje kolejny rok Tomasz Tułacz. To bardzo długo pracujący szkoleniowiec, który chyba na stałe osiadł w tej ekipie. Od wielu lat w I lidze, mimo różnych perypetii. To ekipa, która jest za słaba na Ekstraklasę, ale nie miała do tej pory kłopotów z utrzymaniem. Obecnie są tuż nad strefą spadkową, ale mają tyle samo punktów, co Górnik Polkowice i Zagłębie Sosnowiec. Także od miesiąca nie wygrali, po drodze notując trzy porażki i remis. Ich kłopotem jest punktowanie u siebie. Mowa o zwycięstwie nad Odrą Opole, dwóch remisach i aż sześciu porażkach.

Puszcza Niepołomice – GKS Jastrzębie kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Puszcza wygra, kurs: 2,37

GKS wygra, kurs: 3,15

Remis, kurs: 3,10

Puszcza Niepołomice – GKS Jastrzębie fakty meczowe

Spotkanie ostatniej z 15. drużyną w tabeli. Różnica pomiędzy nimi to ledwie trzy oczka – Puszcza ma 15, zaś GKS 12, tyle samo, co Górnik Polkowice i Zagłębie Sosnowiec

W meczach obu tych ekip pada sporo goli. Średnia w przypadku Puszczy to 2,47, zaś GKS to już 2,71

Oba zespoły notują serie czterech ligowych meczów bez wygranej

W pierwszej kolejce tego sezonu lepsza była Puszcza – 2:0 na wyjeździe

Puszcza Niepołomice – GKS Jastrzębie typy

Wyrównane spotkanie z golami po obu stronach. Tak to widzimy dzisiaj pod Krakowem.

Typ: Remis do przerwy @ 2,05 Superbet

Typ: Obie strzelą @ 1,95 Superbet