Romain Molina wstrząśnie światem piłki nożnej? Szokujące doniesienia

Współpracujący m.in. z gazetami „The Guardian” i „The New York Times” oraz stacjami BBC i CNN dziennikarz Romain Molina może wstrząsnąć światowym futbolem. Wszystko w związku z jego ostatnimi doniesieniami na temat m.in. wykorzystywania seksualnego oraz pedofilii w środowisku piłkarskim.

Lawina poważnych oskarżeń

Romain Molina zorganizował w czwartek transmisję za pośrednictwem swojego konta na Twitterze. W trakcie jej trwania poruszył wiele szokujących wątków, które towarzyszyć mają rozgrywkom piłkarskim na całym świecie.

Dziennikarz opowiedział m.in. o tym, że różni piłkarze występujący dziś w Premier League oraz w Ligue 1 byli w młodości wielokrotnie gwałceni i wielu z nich ma teraz przez to problemy ze zdrowiem oraz muszą specjalistycznie się leczyć. Zdaniem Molina sprawa ma dotyczyć ponad 400 zawodników.

Francuski dziennikarz odniósł się też do sprawy zawodnika akademii Caen, Elye Wahi, rzekomo wyrzucono z niej za uderzenie przełożonego. Molina twierdzi tymczasem, że 18-latek występujący obecnie w Montpellier miał przymuszać innych graczy z akademii Caen do aktów seksualnych, którym się przyglądał. W jednym z klubów Ligue 1 miało dojść ponadto 10 lat temu do zatuszowania pedofilii względem małego chłopca.

Molina wspomniał także o trenerze z międzynarodowym doświadczeniem przyłapanym na gwałcie na dwóch 13-latkach i o tym, że w 2017 roku został on po cichu zwolniony bez żadnych konsekwencji, a pomóc miała w tym znana i lubiana we Francji osoba.

Do gwałtu miało dojść też w międzynarodowym ośrodku FIFA, a na ofierze miała zostać później wymuszona aborcja. W relacji Romaina Molina pojawił się też wątek jednej z największych akademii piłkarskich w Kinszasie – stolicy Demokratycznej Republiki Konga – którą ma zarządzać pedofilska szajka. Francuz uderzył też w Megan Rapinoe stwierdzając, że Amerykanka bardziej interesuje się pieniędzmi niż losem krzywdzonych zawodniczek.

W wystąpieniu Molina pojawiły się ponadto wątki o ustawianiu meczów w Azji, Ameryce Łacińskiej oraz w Europie Wschodniej, a także w takich krajach jak Malta, Gibraltar oraz Irlandia.

W swoim ostatnim wpisie na Twitterze francuski dziennikarz podziękował wszystkim za wyrazy wsparcia po swoim wystąpieniu oraz zapowiedział, że pracuje dalej. Bardzo możliwe więc, że wkrótce Molina powróci z kolejnymi sensacyjnymi doniesieniami. Zwłaszcza, że póki co Francuz nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich informacji.