Zwolnienie Sousy? Bardzo droga operacja!

Paulo Sousa do poniedziałkowego meczu z Węgrami mógł spać spokojnie. Jednak wydarzenia z ostatniego meczu eliminacyjnego trochę zmieniły jego postrzeganie. Portugalczyk mierzy się z ogromną falą krytyki. Brak największych gwiazd przyczynił się do porażki oraz braku rozstawienia w barażach o katarski mundial. W tle przewijają się plotki o zwolnieniu selekcjonera. To jednak byłoby dla związku bardzo drogim rozwiązaniem.

Według informacji Macieja Szmigielskiego z Przeglądu Sportowego. Portugalczyk zarabia około 75 tysięcy euro miesięcznie. Paulo Sousa miał kontrakt do końca eliminacji, więc został automatycznie przedłużony do końca baraży. Drugie tyle zgarnia jego sztab. Krótko mówiąc łącznie to daje 150 tysięcy euro miesięcznych apanaży. Dokładnie tyle trzeba byłoby wypłacać do końca umowy całej ekipie.

W mediach krążą także jeszcze ciekawsze informacje dotyczące kontraktu Portugalczyka. Wg nich Paulo Sousa i sztab mieli sobie zagwarantować automatyczne przedłużenie kontraktu po awansie do mistrzostw świata. Miałoby wejść w życie nawet po ewentualnym zwolnieniu! Dodając do tego premie za awans, mowa o zawrotnych, jak na PZPN, kwotach.