Fatalny błąd dziennikarzy. Pisząc o aresztowanym Benjaminie Mendy’m pomylili zdjęcia zawodników

Bramkarz Chelsea Edourad Mendy oraz Ferland Mendy z Realu Madryt padli ofiarą serii fatalnych dziennikarskich pomyłek. Dziennikarze, pisząc o oskarżonym o kilka gwałtów piłkarzu Manchesteru City Benjaminie Mendy’m użyli zdjęć Edouarda i Ferlanda.

Benjamin Mendy został jakiś czas temu oskarżony przez Koronną Służbę Prokuratorską o sześć gwałtów i jedną napaść na tle seksualnym. 27-letni obrońca przebywa obecnie w areszcie i nie zapowiada się, by wkrótce miał wyjść na wolność. Proces w jego sprawie rozpocznie się 24 stycznie 2022 roku.

Fatalna pomyłka

Donosząc o kłopotach Benjamina Mendy’ego, dziennikarze wielu poczytnych portali dopuścili się dość sporej pomyłki. Na wielu francuskich i angielskich stronach pojawiły się informacje o piłkarzu Manchesteru City, ale opatrzone zdjęciami… Ferlanda lub Edouarda Mendy’ego. Do błędu dziennikarzy odniósł się już za pomocą mediów społecznościowych bramkarz Chelsea: – To smutne, że w 2021 roku, zarówno we Francji, jak i Anglii, niektórzy czarnoskórzy nie mają imion ani twarzy. Te błędy w zdjęciach nie wydają się być niczym istotnym, ale są wysoce symboliczne. Nie tak trudno odróżnić dwie twarze, zwłaszcza, gdy ktoś występuje w różnych koszulkach – napisał.

Całą sprawę skomentował też kuzyn Edouarda – Ferland Mendy, który dodał: – Dziękuję Edouard. Mamy 2021 rok. STOP. To zajmie trochę czasu, ale w końcu będziecie nas szanować. Czy to się wam podoba, czy nie.