Jagiellonia – Wisła Kraków 🇵🇱 Typy, kursy (20.11.2021)

Cztery miejsca i jeden punkt dzieli te dru偶yny przed sobotnim meczem. Jagiellonia – Wis艂a Krak贸w to starcie ekip, kt贸re maj膮 k艂opoty kadrowe przed tym spotkaniem. Kto wyjdzie g贸r膮 z bezpo艣redniego starcia w Bia艂ymstoku?

Jagiellonia – Wis艂a Krak贸w zapowied藕 (sobota, 15:00)

Gospodarze s膮 na dziewi膮tym miejscu. To jednak 偶aden wyznacznik, bo ewentualna pora偶ka mo偶e ich zepchn膮膰 nawet 13. miejsce. To w艂a艣nie obecna lokata Bia艂ej Gwiazdy, kt贸ra traci punkt do bia艂ostoczan. Taki sam dorobek jak Wis艂a maj膮 Zag艂臋bie, Cracovia i Wis艂a P艂ock. Kr贸tko m贸wi膮c wygrywaj膮c mo偶na wiele zyska膰, a przegrywaj膮c jeszcze wi臋cej straci膰 pod k膮tem pozycji w tabeli. Ciekawi膰 mog膮 ostatnie mecze Jagiellonii, w kt贸rych dzia艂o si臋 bardzo wiele. W dw贸ch kolejnych spotkaniach wyr贸wnywali stan meczu w doliczonym czasie gry. Z Piastem na 3:3, ze 艢l膮skiem na 2:2. Jednak w tym drugim powinni byli znacznie wcze艣niej zapewni膰 sobie wygran膮 Byli lepsi, mieli wi臋cej okazji, ale mieli te偶 szcz臋艣cie. S臋dzia nie wyrzuci艂 jednego lub nawet dw贸ch zawodnik贸w Jagi.

Wtedy szcz臋艣cie, ale teraz ju偶 pecha. Kontuzji dozna艂 Jesus Imaz. Hiszpan wypada na trzy-cztery miesi膮ce. Mowa o go艣ciu, kt贸ry mia艂 udzia艂 przy dziewi臋ciu z osiemnastu goli Jagiellonii – 7 bramek i 2 asysty. By艂y pi艂karz Wis艂y Krak贸w b臋dzie d艂ugo nieobecny. Krakowianie te偶 bez kilku graczy. Do Bia艂egostoku nie pojechali Jakub B艂aszczykowski czy Gieorgij 呕ukow. Ekipa Adriana Guli przed przerw膮 reprezentacyjn膮 zaliczy艂a dwa kolejne triumfy. Odprawili w Pucharze Polski GKS Tychy, a p贸藕niej ograli Cracovie w derbach. To z pewno艣ci膮 wlew 艣wie偶ego paliwa po fatalnej serii wielu pora偶ek.

Jagiellonia – Wis艂a Krak贸w kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Jagiellonia wygra, kurs: 2,47

Wis艂a wygra, kurs: 2,89

Remis, kurs: 3,40

Jagiellonia – Wis艂a Krak贸w fakty meczowe

Spotkanie 9. dru偶yny z 13. w tabeli. Cztery miejsca w tabeli i jeden punkt dziel膮 te ekipy. Jaga ma 18 oczek, za艣 Wis艂a 17

Sporo goli pada w meczach z udzia艂em tych ekip. 艢rednie to 2,79 i 2,71 na korzy艣膰 spotka艅 bia艂ostoczan

W ubieg艂ym sezonie w Bia艂ymstoku by艂o 1:1 jesieni膮

Jagiellonia – Wis艂a Krak贸w typy

Sporo goli pada w ich meczach, wi臋c w bezpo艣rednim starciu wypada艂oby, 偶eby jedni i drudzy trafili do bramki rywala.

