ŁKS – Tychy 🇵🇱 Typy, kursy (21.11.2021)

Mecz ŁKS Łódź – GKS Tychy w ramach 18. kolejki 1. ligi to pojedynek ekip, które mają w tym sezonie ten sam cel. Jest nim włączenie się do walki o awans do Ekstraklasy.

ŁKS – Tychy zapowiedź (niedziela, 12:40)

Po 16 rozegranych dotychczas meczach, za sprawą 7 wygranych, 4 remisów i 5 porażek, ŁKS z 25 punktami na koncie zajmuje w tabeli 1. ligi 9. pozycję. Mecz w Łodzi będzie dla gospodarzy bezpośrednią konfrontacją z ekipą, która także walczy w tym sezonie o miejsca gwarantujące prawo gry w barażach o Ekstraklasę.

GKS również rozegrał dotąd w lidze 16 spotkań i wygrał 7 z nich, notując ponadto 6 remisów i 3 porażki. Tyszanie mają dzięki temu na koncie 27 punktów, które lokują ich obecnie na 6. miejscu w lidze. Obie drużyny nie zachwycały w ostatnim czasie, więc w najbliższym meczu poszukają z pewnością korzystnego rezultatu, co zwiastuje zacięte spotkanie.

ŁKS – Tychy nasze typy

Niedzielna konfrontacja między ŁKS-em a GKS-em Tychy powinna być wyrównanym pojedynkiem, w którym bramki mogą paść z obu stron.

ŁKS – Tychy | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.72 LV BET

ŁKS – Tychy | Typ: powyżej 2.5 goli @1.90 LV BET

ŁKS – Tychy kursy bukmacherów

Faworytami meczu w Łodzi są gospodarze. Wygraną ŁKS-u LV BET wystawił z kursem 2.10. Zwycięstwo ekipy z Tych znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 3.55, a remis z kursem 3.35.

ŁKS – Tychy fakty meczowe

Bilans ŁKS-u w domowych meczach ligowych w tym sezonie: 3 wygrane, 2 remisy, 3 porażki, bramki: 9-11

Bilans GKS-u Tychy w wyjazdowych meczach ligowych w tym sezonie: 3 wygrane, 3 remisy, 1 porażka, bramki: 8-6

ŁKS – pięć ostatnich spotkań

ŁKS – GKS Katowice 1:0

Odra Opole – ŁKS 3:0

ŁKS – Górnik Polkowice 1:1

ŁKS – Zagłębie Lubin 0:1

Widzew Łódź – ŁKS 2:2

Tychy – pięć ostatnich spotkań

Zagłębie Sosnowiec – Tychy 1:1

Tychy – GKS Jastrzębie 4:1

Tychy – Wisła Kraków 1:3

Puszcza Niepołomice – Tychy 2:2

Tychy – Skra Częstochowa 0:0

