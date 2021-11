Krychowiak wykartkował się na darmo? FIFA może wyzerować licznik kartek przed barażami

Atmosfera wokół reprezentacji Polski pozostawia ostatnio wiele do życzenia. Niebawem może się ona popsuć jeszcze bardziej przez, z pozoru, pozytywną informację. Okazuje się, że drużyny, które zakwalifikowały się do marcowych baraży, zamierzają wystosować do FIFA apel o wyzerowanie licznika kartek otrzymanych przez zawodników w fazie grupowej. Jeśli FIFA na tę propozycję przystanie, to okaże się, że w spotkaniu z Węgrami mogli bez przeszkód wystąpić Grzegorz Krychowiak i Kamil Glik.

W spotkaniu z reprezentacją Andory, Grzegorz Krychowiak bardzo mocno zabiegał o otrzymanie żółtej kartki. Wynikało to z faktu, że piłkarz był jeden kartonik od zawieszenia w kolejnym spotkaniu. Jeśli otrzymałby go w meczu z Węgrami, to nie mógłby wystąpić w pierwszym z barażowych spotkań. Wykartkowanie się w meczu z Andorą było więc dość logicznym posunięciem, jednak po czasie może okazać się, że absencja w spotkaniu z Węgrami była kompletnie niepotrzebna.

Amnestia

Selekcjoner reprezentacji Szkocji, Steve Clark zachęca wszystkie reprezentacje, które zakwalifikowały się do marcowych baraży o wystosowanie do Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej apelu o wyzerowanie licznika żółtych kartek otrzymanych w fazie grupowej eliminacji. – Jeśli wszystkie zespoły, które są zaangażowane w baraże o tym zdecydują, to może się udać, ale musieliby to zrobić bardzo szybko. Jeśli tak by się stało, byłoby to dobre dla wszystkich zaangażowanych krajów. Mam listę większości reprezentacji i wszystkie mają po siedmiu, ośmiu czy dziewięciu zagrożonych – powiedział Clarke.

Jeśli FIFA rzeczywiście ogłosi amnestię, to okaże się, że nie tylko decyzja o wykartkowaniu się przez Grzegorza Krychowiaka była niepotrzebna. Z Węgrami mógł bowiem również wystąpić Kamil Glik, który był jedną żółtą kratkę od zawieszenia. Wciąż nie wiemy czy FIFA na tego typu propozycję przystanie, ale niewątpliwie nie wpłynęłoby to dobrze na – i tak nie najlepszą – atmosferę panującą wokół reprezentacji Polski.