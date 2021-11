Ole Gunnar Solskjaer nie jest już trenerem Manchesteru United!

Manchester United poinformował w oficjalnym klubowym komunikacie, że Ole Gunnar Solskjaer nie jest już trenerem drużyny z Old Trafford. Posada Norwega od dłuższego czasu wisiała już na włosku, a czarę goryczy przelała ostatnia ligowa porażka Czerwonych Diabłów.

Choć ligowe rozgrywki w Anglii nie wkroczyły jeszcze choćby na półmetek, Manchester zdążył już mocno zniwelować swoje szansę na włączenie się do walki o mistrzostwo kraju. Przed sezonem do klubu wrócił Cristiano Ronaldo, a na Old Trafford trafili jeszcze Jadon Sancho oraz Rafael Varane.

Wzmocniony w ten sposób Manchester miał skutecznie rywalizować o prymat w Premier League, ale po udanym początku sezonu wyniki ekipy prowadzonej przez Solskjaera były coraz bardziej rozczarowujące. Manchester po 12. kolejkach ma już na koncie 5 porażek, w tym bolesne 0:5 z Liverpoolem oraz 0:2 w derbach z Manchesterem City na Old Trafford.

Czarę goryczy u włodarzy klubu przelała sobotnia wyjazdowa porażka United z Watfordem 4:1. W oficjalnym komunikacie w niedzielę przekazano, że Ole Gunnar Solskjaer nie będzie dłużej trenerem pierwszej drużyny.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021