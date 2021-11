Młodzieżowiec na wagę złota #57: Najmłodszy debiutant w historii Górnika Zabrze

To był wymarzony debiut. Nie mógł go jednak świętować przy żadnym piwku. Legalnie jakiegokolwiek alkoholu napije się dopiero za… ponad dwa lata. Mimo tego od wczoraj Dariusz Stalmach nie schodzi z ust piłkarskiej Polski. Niespełna 16-latek zadebiutował w barwach Górnika Zabrze i wypadł bardzo dobrze. Jan Urban trafił w dziesiątkę!

Bez względu na pozycje w tabeli, mecze Górnika Zabrze z Legią Warszawa mają pozycję ligowego klasyku. Na Górnym Śląsku stołeczny klub zawsze wyzwala dodatkowe emocje. Pełny stadion przy Roosevelta, atmosfera piłkarskiego święta dla wielu może być zbyt wielką presją. Jednak są młodzieżowcy, którzy potrafią wytrzymać taką otoczkę.

Dariusz Stalmach godzinę przed meczem przebił błonę anonimowości. Wówczas Górnik Zabrze ogłosił wyjściową jedenastkę. W niej znalazło się miejsce dla jednego młodzieżowca. Stalmach dopiero 8 grudnia skończy 16 lat. Młody wiek było widać jedynie patrząc na twarz pomocnika KSG. W poczynaniach boiskowych przyćmił wielu starszych kolegów oraz rywali na murawie!

Liczby na korzyść debiutanta

Dariusz Stalmach to najmłodszy debiutant w historii Górnika Zabrze. To spore wyróżnienie, wszak trochę uzdolnionej młodzieży w KSG debiutowało bardzo wcześnie. Do tej pory palma pierwszeństwa należała do Joachima Hutki. Rekord ustanowił w 1976 roku mając 15 lat i 357 dni. Jednak najsłynniejszym debiutantem był Włodzimierz Lubański. Wybitny reprezentant Polski był niemal trzy miesiące starszy od Stalmacha, gdy pierwszy raz wybiegł na boisko w barwach Trójkolorowych.

W kontekście całej Ekstraklasy jednak trochę mu zabrakło do numeru jeden w całej historii, ale także wśród najnowszych wydarzeń.

📌Najmłodszym debiutantem w ekstraklasie XXI wieku jest zaś Kacper Urbański (Lechia Gdańsk) – 15 lat, 3 miesiące i 14 dni (Lechia – Raków Częstochowa 21/12/2019) — Grzegorz Nowocień (@Gelu1910) November 21, 2021

Rocznik 2005 wchodzi do gry

W ten sposób zatytułowaliśmy nasz sierpniowy tekst. Wówczas swoje debiuty zaliczyli w Ekstraklasie Oliwier Wojciechowski z Jagiellonii oraz Dawid Tkacz z Górnika Łęczna. W ostatnich tygodniach minuty złapali także Tomasz Walczak z Wisły Płock i Oliwier Sławiński z Zagłęba Lubin. Dariusz Stalmach jest więc czwartym piłkarzem urodzonym w pierwszym pełnym roku funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej.

W przypadku zawodnika Górnika Zabrze warto dodać, że podczas wakacji w 2014 roku był świeżo po komunii i wówczas oglądał zwycięski mundial Niemców w Brazylii. Wtedy nie miał prawa przypuszczać, że siedem lat później będzie miał okazje razem z Lukasem Podolskim ograć Legię w Zabrzu.