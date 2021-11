Renato Sanches był o krok od transferu do FC Barcelony

Wydaje się prawdopodobne, że już w najbliższym okienku transferowym Renato Sanches zmieni klub. Zainteresowanie usługami Portugalczyka przejawia kilka europejskich drużyn. Okazuje się jednak, że Sanches mógł stać się bohaterem głośnego transferu już latem. O zakontraktowanie piłkarza Lille bardzo mocno zabiegała FC Barcelona.

Renato Sanches dał się zapamiętać polskim kibicom, gdy w ćwierćfinałowym spotkaniu EURO 2016, w którym Portugalia mierzyła się z reprezentacją Polski, wpisał się na listę strzelców. Po mistrzostwach Europy o portugalskim pomocniku zrobiło się głośno i na zakontraktowanie piłkarza zdecydował się Bayern. W Niemczech Sanches jednak nie błyszczał i wkrótce został wypożyczony do Swansea. W 2019 roku na wykup piłkarza z Monachium zdecydowało się francuskie Lille, w którym 24-letni pomocnik występuje do dzisiaj. Okazuje się jednak, że sezon 2021/22 Sanches mógł rozpoczynać w nieco innych barwach.

Przeszkodziła kontuzja

Latem tego roku dziennikarz Fabrizio Romano zapowiadał, że Renato Sanches jest bardzo bliski przenosin do FC Barcelony. Duma Katalonii przejawiała żywe zainteresowanie usługami piłkarza i by transfer doszedł do skutku pozostało jedynie dopełnić formalności. Ze względu na kontuzję, jakiej nabawił się Portugalczyk, sprawa przenosin do Barcelony upadła. – Gdybym nie był kontuzjowany, podpisałbym w lecie kontrakt z Barceloną. Lille i Barcelona osiągnęły już porozumienie w sprawie warunków transfer – zdradził Sanches w wywiadzie.

Od momentu zakończenia letniego okna transferowego w Barcelonie wiele się pozmieniało i trudno powiedzieć czy Katalończycy nadal byliby zainteresowani sprowadzeniem Sanchesa na Camp Nou. W kontekście potencjalnego transferu portugalskiego pomocnika najczęściej obecnie wspomina się AC Milan oraz Arsenal.