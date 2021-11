We wtorek rozpoczynają się kolejne zmagania w Lidze Mistrzów. Z tej okazji bukmacher LV BET przygotował bonus od wpłaty do 500 PLN. Jak skorzystać z promocji i jakie są warunki oferty?

Piąta kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo dobrze. Będziemy świadkami m.in. starcia Chelsea z Juventusem czy Manchesteru City z PSG. Dodatkowo zmierzą się np. Atletico Madryt z AC Milanem. Mamy zatem sporo świetnych spotkań do obstawienia.

500 PLN na europejskie puchary w LV BET

LV BET przygotował promocję, która gwarantuje nam bonus od wpłaty nawet do 500 PLN. Jak skorzystać z tej oferty bukmachera?

1. Dokonaj depozytu za minimum 25 PLN wybierając ”500 PLN na europejskie puchary” – widoczne na Twoim koncie. Bonus dostępny jest dla wybranych graczy.

2. Otrzymasz bonus w wysokości 2% swojego depozytu, z mnożnikiem kursu całkowitego ”x25”.

3. Przy wpłacie 1000 PLN otrzymujesz bonus o równowartości 500 PLN (bonus 20 PLN z mnożnikiem kursu: x25).

4. Przygotuj swój kupon kombi (minimum 3 zdarzenia, kurs łączny minimum 2.50 oraz kurs na selekcję minimum 1.25) za środki bonusowe.

5. Aktywuj na swoim kuponie mnożnik kursu całkowitego ”x25”.

6. Bonus będzie dostępny do odbioru po zalogowaniu na konto gracza do czwartku (25.11 do godziny 23:59).

Czas trwania promocji: 23.11.2021 (10:00) – 25.11.2021 (23:59).

Więcej o promocji: tutaj