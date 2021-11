Podolski wbija szpilki kibicom Legii. Wpis Lukasa wzbudził ogromne emocje!

W ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Górnik Zabrze rywalizował na własnym obiekcie z Legią Warszawa. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:2, a jedną z bramek zdobył Lukas Podolski. Dla 36-latka był to pierwszy gol w PKO BP Ekstraklasie. Dzień po meczu, Podolski wywołał sporą burzę. Wszystko za sprawą wpisu na Twitterze.

Lukas Podolski postanowił odnieść się do posta, jaki pojawił się na profilu “Nieznani Sprawcy” w dniu 10 listopada 2021 roku. Wpis zachęcał do wyjazdu na mecz z Górnikiem Zabrze.

Lukas Podolski zareagował na ten post w następujących słowach: Drodzy Kibice, W chłodny jesienny listopadowy wieczór „ugościliśmy” w Zabrzu Legię Warszawa. Powietrze było czyściutkie, pachniało jedynie miłością do Górnika Zabrze, wyrażoną przez 23 tysiące najlepszych kibiców pod słońcem. Górnik jak na gospodarza przystało, obdarował spadających z królewskiego stolca, upojonych czajkowym fetorem kibiców Legii, trzema ciosami. Ukąsił Janża, Podolski i Kubica. Ohh co to był za wieczór w mieście w którym nie ma Wawelu, ani Długiego Targu, ani gotyckiego rynku. Ale co jest w Zabrzu? Zwycięstwo! 3 punkty, i 3 strzelone Legii bramki. I na nic frustracja i wyzwiska kibiców Legii. Górnik zwyciężył, a Legia przegrała. Dziękuję Wam za ostatni list, z radością odpowiadam i zapraszam na kolejną wizytę w Zabrzu.

Największe emocje wzbudza oczywiście fragment o spadających z królewskiego stolca, upojonych czajkowym fetorem kibiców Legii. Można przypuszczać, że za wpis nie odpowiada sam Lukas Podolski, a osoba zarządzająca jego mediami społecznościowymi.

Reakcja obozu Legii

Na reakcję kibiców Legii nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem Lukasa Podolskiego pojawiło się mnóstwo komentarzy sympatyków mistrza Polski. Zareagował także m.in. Łukasz Jurkowski, który nazwał Podolskiego… debilem.