Aleksandar Vuković zaskakuje. Chciałby wrócić do Legii!

Zmiany trenerów w Legii Warszawa to temat zawsze gorący. Czesław Michniewicz niedawno zakończył swoją pracę przy Łazienkowskiej. Jego miejsce zajął trener rezerw. Marek Gołębiewski nie notuje jednak zbyt dobrego wejścia do pierwszej drużyny. Tymczasem jeden z poprzedników – Aleksandar Vuković – deklaruje swoją… gotowość do powrotu



Na łamach serbskich mediów “Vuko” powiedział, że gdyby zaszła taka potrzeba, mógłby wrócić do klubu, w którym spędził sporo czasu. – Patrząc hipotetycznie, wiem, że niezależnie od goryczy, jaką czuję z powodu sposobu rozstania, to dumę zostawiłbym z boku i byłbym gotów pomóc klubowi, który dał mi tak wiele – mówi Aleksandar Vuković w wywiadzie dla portalu mozzartsport.com.

Jakkolwiek oceniać słowa Serba, dodał jednak ważną rzecz. Mowa o kontrakcie łączącym go z Legią Warszawa do końca czerwca 2022. Krótko mówiąc nie potrzebne byłyby dodatkowe środki dla klubu z Łazienkowskiej. W obecnej sytuacji to może być ważny argument. Sytuacja finansowa nie jest najlepsza, a dodatkowo trzeba opłacać dwóch trenerów, którzy nie pracują w klubie.

Przypomnijmy, że Legia Warszawa zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 9 punktów. Za nimi seria siedmiu kolejnych ligowych porażek. To wyrównanie rekordu z 1936 roku! W najbliższym czasie warszawian czeka wyjazdowe spotkanie Ligi Europy z Leicester, później ligowe z Jagiellonią oraz Puchar Polski z Motorem Lublin. To właśnie te ostatnie rozgrywki mogą być ostatnią deską ratunku dla klubu w tym sezonie.