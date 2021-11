Śląsk Wrocław – Stal Mielec 🇵🇱 Typy, kursy (27.11.2021)

Mecz dru偶yn, kt贸re s膮 s膮siadami w tabeli. 艢l膮sk Wroc艂aw – Stal Mielec zgromadzi艂y po tyle samo punkt贸w, ale nastroje s膮 odmienne. Na Dolnym 艢l膮sku raczej niezadowolenie po ostatnich wyst臋pach WKS-u, na Podkarpaciu rado艣膰 z kapitalnej dyspozycji zespo艂u.

艢l膮sk Wroc艂aw – Stal Mielec zapowied藕 (sobota, 15:00)

Dru偶yna Jacka Magiery w ostatnich tygodniach prezentuje si臋 bardzo dziwnie. Potrafili ogra膰 5:0 Wis艂臋 w Krakowie, ale w mi臋dzyczasie by艂o 0:4 w Poznaniu, 3:4 w Niecieczy czy 3:3 z Jagielloni膮 we Wroc艂awiu. Kr贸tko m贸wi膮c nie da si臋 nudzi膰 przy okazji mecz贸w 艢l膮ska Wroc艂aw. Na niekorzy艣膰 WKS-u przemawia defensywa. W ostatnich tygodniach trac膮 naprawd臋 sporo goli. 22 sztuki po stronie strat to du偶o, jednak 26 po stronie zdobyczy robi wra偶enie. Tym bardziej 偶e swoje robi艂 wielokrotnie Erik Exposito. Na Hiszpana najbardziej licz膮 we Wroc艂awiu.

Stal Mielec mia艂a spa艣膰 z hukiem z ligi, a jest w g贸rnej cz臋艣ci tabeli. Ekipa Adama Majewskiego nie przegra艂a siedmiu kolejnych mecz贸w. W tym czasie zd膮偶yli trzykrotnie wygra膰 i cztery razy remisowa膰. To zdecydowanie wyniki ponad stan. W ko艅cu uda艂o si臋 nie przegra膰 z Lechem czy Lechi膮, a wi臋c prowadz膮c膮 dw贸jk膮. Do tego wygrane z Radomiakiem, Zag艂臋biem oraz Legi膮. Naprawd臋 mog膮 si臋 podoba膰 w swojej grze, a kapitalne partie rozgrywaj膮 Mateusz Mak i Maksymilian Sitek, kt贸rzy operuj膮 za plecami Fabiana Piaseckiego. Tego ostatniego jednak zabraknie we Wroc艂awiu przez nadmiar 偶贸艂tych kartek.

艢l膮sk Wroc艂aw – Stal Mielec kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

艢l膮sk wygra, kurs: 1,95

Stal wygra, kurs: 3,90

Remis, kurs: 3,50

艢l膮sk Wroc艂aw – Stal Mielec fakty meczowe

Mecz sz贸stej z 贸sm膮 dru偶yn膮 Ekstraklasy. Jedni i drudzy zgromadzili tyle samo punkt贸w, podobny dorobek ma dziel膮ca ich Jagiellonia

Du偶o goli pada w meczach tych dru偶yn. W przypadku 艢l膮ska 艣rednia to 3,2, w przypadku Stali 2,87

Wroc艂awianie wygrali jedno z sze艣ciu ostatnich spotka艅 ligowych

Stal jest niepokonana od siedmiu mecz贸w. W tym czasie trzy zwyci臋stwa i cztery remisy

Ostatnie spotkanie tych ekip we Wroc艂awiu zako艅czy艂o si臋 remisem 1:1

艢l膮sk Wroc艂aw – Stal Mielec typy

To mo偶e by膰 naprawd臋 ciekawe spotkanie, z wieloma golami po obu stronach.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,81 BETFAN

Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @ 1,95 BETFAN