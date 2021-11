Lech Poznań – Warta Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (28.11.2021)

Derby Poznania drugi sezon w lidze. Rok temu Zieloni korzystali na niedyspozycji Kolejorza. Teraz sytuacja wr贸ci艂a do normy. Dlatego lider podejmuje dru偶yn臋 ze strefy spadkowej. Faworyt jest tylko jeden.

Lech Pozna艅 – Warta Pozna艅 zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Dru偶yna Macieja Skor偶y prowadzi w tabeli Ekstraklasy. Nie jest to ju偶 tak wyra藕na przewaga, jak wcze艣niej. Wszystko m.in. przez potkni臋cia w Mielcu czy 艁臋cznej. Po przerwie reprezentacyjnej wr贸cili jednak do wygrywania. 1:0 z Piastem to dodatkowy bodziec. Znowu b艂ysn膮艂 Joao Amaral, kt贸ry strzeli艂 zwyci臋skiego gola. Lech Pozna艅 to dzisiaj najlepszy atak – 29 goli i najlepsza obrona – 8. To oznacza, 偶e strzela niemal dwa na ka偶de 90 minut, podczas gdy traci raz na dwa spotkania. Statystyka robi wra偶enie, podobnie jak gra poznaniak贸w.

Warta Pozna艅 ju偶 w nowych r臋kach. Przej膮艂 j膮 Dawid Szulczek. Nowy trener chce gra膰 nieco odwa偶niej, ale przyp艂aci艂 to w minion膮 sobot臋 pora偶k膮 z Wis艂膮 P艂ock. Ekipa z Mazowsza na wyjazdach spisuje si臋 fatalnie, ale tym razem wykorzysta艂a m.in. katastrofalny b艂膮d Adriana Lisa w bramce. Wydaje si臋 jednak, 偶e Szulczek mo偶e tchn膮膰 nowego ducha w zesp贸艂. Pytanie czy to starczy na takiego Lecha, kt贸ry pi艂karsko jest zespo艂em przynajmniej o klas臋, lub dwie, lepszym.

Lech Pozna艅 – Warta Pozna艅 kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Lech wygra, kurs: 1,30

Warta wygra, kurs: 9,60

Remis, kurs: 5,50

Lech Pozna艅 – Warta Pozna艅 fakty meczowe

Spotkanie lidera z szesnast膮 dru偶yn膮 w lidze. Oba zespo艂y dzieli 21 punkt贸w: 32 do 11 na korzy艣膰 Kolejorza

Lech przegra艂 w tym sezonie tylko raz – z Jagielloni膮. Od tamtej pory ma seri臋 o艣miu mecz贸w bez pora偶ki we wszystkich rozgrywkach – 6 zwyci臋stw i 2 remisy

Warta przed przerw膮 reprezentacyjn膮 wygra艂a z Piastem Gliwice. Po niej pora偶ka z Wis艂膮 P艂ock. W obu meczach uda艂o im si臋 strzeli膰 gola, co nie zdarzy艂o si臋 od pocz膮tkowych trzech kolejek, gdy trafiali do siatki rywali

W ubieg艂ym sezonie dwukrotnie lepszy okaza艂 si臋 Lech – 1:0 u siebie i 2:1 w Grodzisku

Lech Pozna艅 – Warta Pozna艅 typy

Kolejorz w ostatnich tygodniach mo偶e nie jest tak efektowny, jak wcze艣niej. Jednak nadal jego g艂贸wn膮 si艂膮 jest defensywa. Osiem goli straconych to zdecydowanie najlepszy wynik w ca艂ej lidze.

Typ: Lech wygra do zera @ 1,93 BETFAN