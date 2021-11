Szesnaście grup i trzy razy tyle chętnych. Kto zagra wiosną w pucharach? [ANALIZA]

Wtorek i środa była zarezerwowana dla Ligi Mistrzów. Czwartek to jednak święto dla dwóch pucharów. Liga Europy i Liga Konferencji Europy przed piątą kolejką, w której poznamy większość rozstrzygnięć. Czas przyjrzeć się sytuacji w szesnastu grupach dwóch pucharów pocieszenia.

Zaglądamy do rozgrywek Ligi Europy. Tym razem nie dwanaście, ale już osiem grup. To pierwsza ze zmian, które mamy od tego sezonu. Drugą jest fakt, że pierwsze trzy miejsca dają przepustkę do wiosennych meczów w pucharach. Pierwsze bezpośrednio do 1/8 finału. Drugie daje to play-offów o 1/8, zaś trzecie wysyła do Ligi Konferencji Europy.

Tylko trzy kluby mają zapewniony start na wiosnę w Lidze Europy. Swoją grupę wygrał Olympique Lyon. Komplet dwunastu punktów daje im miejsce w 1/8 finału. Tego jeszcze nie mogą sobie zagwarantować piłkarze Eintrachtu Frankfurt i West Hamu. 10 “oczek” dało na ten moment przepustkę do kolejnej rundy. Wiele wskazuje, że chodzić będzie o pierwsze miejsce. Zwłaszcza w przypadku Anglików. Młoty zapewnią sobie pierwszą pozycję, jeśli Dinamo Zagrzeb przegra z Genkiem. Wówczas nawet brak punktów w dwóch ostatnich meczach nic im nie zmieni. Sami jednak mogą dopomóc szczęściu. Wystarczy zwycięstwo nad najsłabszym w grupie Rapidem Wiedeń. Podobnie zresztą w przypadku Eintrachtu. Oni także grają z najgorszą drużyną grupy – Royal Antwerp – i wygrana daje im przepustkę bezpośrednio do 1/8 finału.

Grupa A

Tutaj o wyjście bezpośrednie starcie. Sparta Praga kontra Glasgow Rangers. Czesi wygrali pierwszy mecz 1:0, więc teraz kolejne zwycięstwo daje im już pewny awans z drugiego miejsca do 1/16 finału. Na potknięcie tych drużyn, ewentualnie remis, liczy Brondby. Drużyna spod Kopenhagi może włączyć się do walki o awans. Warunek konieczny – wygrana z Lyonem.

Grupa B

Poza Sturmem Graz, reszta walczy o pierwsze trzy miejsca. Najważniejsze będzie spotkanie Monaco z Realem Sociedad. Francuzi remisując zapewniają sobie awans do wiosennej Ligi Europy. Z kolei zwycięstwo daje im pierwsze miejsce. Real Sociedad takowy awans też może sobie zapewnić. Tutaj jednak bardziej skomplikowana sytuacja. Muszą wygrać i liczyć na porażkę PSV z Austriakami. Holendrzy zatem muszą bezwzględnie wygrać, by pozostać w walce o awans. W ostatniej kolejce zagrają z Realem Sociedad.

Grupa C

Najbardziej interesująca nas grupa. Wiele scenariuszy może jeszcze być zrealizowanych. Tym bardziej po wczorajszym zwycięstwie Spartaka nad Napoli. Rosjanie z ostatniego miejsca przeskoczyli na lokatę lidera. Teraz mają po 7 punktów. Jedno oczko mniej Legia, dwa Leicester. W tej sytuacji każde rozwiązanie jest możliwe. Każdy ma szansę na zajęcie miejsc od pierwszego do ostatniego.

Grupa D

Wspomniany Eintracht wygrywając zapewnia sobie wygraną w grupie. Jednak ważniejsze będzie spotkanie w Pireusie. Tam Olympiakos w przypadku wygranej zapewnia sobie awans do 1/16 finału Ligi Europy.

Grupa E

Galatasaray jeśli nie przegra meczu z Marsylią, zapewni sobie awans do wiosennych meczów w Lidze Europy. W przypadku wygranej będzie o krok od zwycięstwa w grupie. To zakładając zwycięstwo Lazio w Moskwie. W przypadku potknięcia Włochów, Turkom każda wygrana daje pierwsze miejsce i 1/8 finału.

Grupa F

Tutaj już trudno na poważnie traktować Łudogorec Razgrad. Co innego z pozostałymi ekipami. Crvena zvezda wygrywając z Bułgarami u siebie może sobie zapewnić awans dalej. Warunkiem jest strata punktów przez Midtjylland. Najciekawszym scenariuszem byłaby wygrana Serbów i Duńczyków nad Bragą. Wówczas trzy ekipy walczyłyby o miejsca 1-3 w ostatniej kolejce.

Grupa G

Bayer o krok od awansu. Teraz domowy mecz z Celtikiem, potem wyjazd do słabego Ferencvarosu. Ogranie Szkotów zapewnia pierwsze miejsce w grupie już po piątej kolejce. Przy okazji ich wygrana, pomoże Betisowi. Hiszpanie grają u siebie z Węgrami i także powinni skorzystać na tym scenariuszu zapewniając sobie awans do kolejnej fazy Ligi Europy.

Grupa H

West Ham o krok od wygranej w grupie, co opisywaliśmy na górze. Ciekawie zapowiada się mecz Dinama z Genkiem. Chorwaci w przypadku wygranej awansują już do 1/16 finału.

Przez wiele lat na Lidze Europy zakończylibyśmy rozważania o europejskich pucharach. Od tego sezonu jednak mamy trzeci puchar. Liga Konferencji Europy to także osiem kolejnych grup. Czas także tutaj sprawdzić, jak wygląda sytuacja przed ostatnimi dwoma kolejkami.

Grupa A

Tutaj sytuacja pod względem wiosennych gier w Lidze Konferencji Europy. Awansują tam Maccabi Tel-Awiw oraz LASK Linz. Dzisiaj jednak dojdzie do bezpośredniego starcia pomiędzy tymi ekipami o pierwsze miejsce. W pierwszym meczu było 1:1. Krótko mówiąc, kto wygra, ten zgarnia przepustkę do 1/8 finału. Przegrany wpada do 1/16 finału i rundy z trzecimi drużynami z grup Ligi Europy.

Grupa B

Tutaj Gent awansował do kolejnej rundy. Potrzebuje także trzech punktów, by zapewnić sobie pierwsze miejsce. Drugim zespołem prawdopodobnie będzie Partizan Belgrad. Serbom brakuje dwóch punktów. Przy obecnej sytuacji, raczej nie będą mieli z tym kłopotów.

Grupa C

Ciekawa sytuacja w tej grupie. Prowadzą Norwegowie z Bodo/Glimt. Punkt za nimi Roma, dwa Zorja Ługańsk. Ta trójka powalczy o dwa pierwsze miejsca. Przed dużą szansą na zapewnienie sobie przepustki do kolejnej rundy jest norweski klub. Domowy mecz z CSKA Sofia to idealna okazja na przyklepanie awansu. W drugim meczu Roma zagra z Zorją i tam zobaczymy bezpośrednie starcie.

Grupa D

AZ Alkmaar jedną nogą jest w kolejnej rundzie. 10 punktów i spora przewaga nad Jabloncem oraz Randers. To właśnie Czesi i Duńczycy zawalczą o drugą lokatę w grupie. Trudno bowiem spodziewać się, żeby Holendrzy mieli wyłożyć się w ostatnich dwóch kolejkach, mając mecz u siebie.

Grupa E

Kolejna grupa i kolejna ekipa, która w najbliższej kolejce może przyklepać awans i pierwsze miejsce. Mowa o Feyenoordzie. O drugie miejsce walczą Slavia Praga i Maccabi Hajfa, ale swoją szansę mają także zawodnicy Unionu Berlin. Wygrana w Hajfie przedłużyłaby szansę ekipy Tymoteusza Puchacza i Pawła Wszołka.

Grupa F

Po tej kolejce powinniśmy poznać dwie drużyny w kolejnej rundzie. FC Kopenhaga prawdopodobnie wygra z Lincoln Red Imps. Wówczas awansują, ale pierwsze miejsce zapewnią sobie tylko wtedy, gdy w meczu Slovan-PAOK padnie remis. Tamto spotkanie jednak będzie kluczowe dla drugiej lokaty w grupie. W pierwszym meczu było 1:1, oba zespoły mają po 7pkt, więc wygrany bierze wszystko!

Grupa G

W tej grupie także piąta kolejka powinna dać odpowiedź na to, kto zagra wiosną. Rennes gra u siebie z Vittesse. Francuzom potrzebny będzie remis. Swoją szansę ma także Tottenham, który gra z najsłabszą w grupie słoweńską Murą. Do szczęścia potrzebują wygranej swojej i Rennes.

Grupa H

Karabach i Basel są już w wiosennych meczach LKE. Wszystko powinno rozstrzygnąć się 9 grudnia w Bazylei. Wówczas dojdzie do bezpośredniego spotkania o pierwsze miejsce. Chyba że dzisiaj Azerom uda się uciec przed Szwajcarami na cztery punkty.