Bez bramek na Camp Nou! Barcelona w tarapatach!

W meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów w grupie E, Barcelona zremisowała na Camp Nou z Benfiką Lizbona 0:0. Taki rezultat spotkania sprawia, że zespół z Katalonii będzie musiał walczyć o awans do kolejnej fazy rozgrywek do samego końca zmagań grupowych.

Pierwsza część spotkania przebiegła pod znakiem przewagi gospodarzy. Barcelona przeważała w posiadaniu piłki oraz stworzyła więcej sytuacji podbramkowych.

Groźnie pod bramką gości zrobiło się już w 8. minucie, ale strzał Demira obronił Odysseas Vlachodimos. W 27. minucie groźnie uderzał Gavi jednak po jego strzale piłka przeleciała nad poprzeczką. W 35. minucie bardzo gorąco zrobiło się z kolei pod bramką Barcelony. Głową uderzał Roman Yaremchuk, ale świetną interwencją popisał się Marc-Andre ter Stegen.

Barcelona przed przerwą odpowiedziała jeszcze akcją Demira, jednak 18-latek po minięciu dwóch obrońców uderzył piłkę nad poprzeczką. Pierwsza połowa meczu, mimo starań gospodarzy, którzy od początku spotkania wyglądali w konfrontacji z Benfiką o wiele lepiej niż w pierwszej potyczce z portugalskim zespołem, zakończyła się tym samym wynikiem 0:0.

W drugiej połowie Barcelona jeszcze wyraźniej zaznaczała swoją przewagę na boisku, jeszcze mocniej przeważając w posiadaniu piłki. Najlepszą okazję na wyprowadzenie gospodarzy na prowadzenie w 68. minucie spotkania miał Frenkie de Jong, jednak znakomitą paradą po jego uderzeniu głową popisał się Vlachodimos.

W 84. minucie meczu gola dla Barcelony zdobył Ronald Araujo, jednak bramka nie została uznana, ponieważ Urugwajczyk znajdował się na pozycji spalonej. Podopieczni Xaviego do samego końca próbowali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i zdobyć zwycięskiego gola, ale ich starania nie przyniosły efektów. W samej końcówce spotkania po zwycięstwo mogli jeszcze sięgnąć goście, ale Haris Seferovic w doskonałej sytuacji, mając przed sobą pustą bramkę, posłał piłkę obok słupka.

