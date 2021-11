3-letni piłkarz? Kolejna patologia w internecie…

Tytuły filmów, na których kilkulatek jest lansowany jako “nowy Messi” albo “nowy Ronaldo” to niestety plaga XXI wieku. Wielu rodziców chce wypromować swoje zdolne dzieci. Niestety Polacy w tym także uczestniczą. Stąd m.in. kanał na Youtube o nazwie “Footballer Wojtek”. 3-latek niewiele zapewne jeszcze rozumie, co się dzieje dookoła, ale już rodzice określają go jako przyszłą gwiazdę futbolu…

Na dzisiaj opisywany przez nas kanał subskrybuje zaledwie 19 użytkowników serwisu Youtube. Jednak liczba wyświetleń filmów jest już znacznie wyższa. Najpopularniejszym jest filmik zatytułowany “3-year-old Wojtek is a future football star”, czyli 3-letni Wojtek jest przyszłą gwiazdą piłki nożnej.

Chłopiec prawdopodobnie jest synem polski emigrantów mieszkających w Holandii. Tak przynajmniej wynika z treści na kanale. Zresztą znajdziemy w nim słowa “Lewandowski”, “Messi” i wiele innych, które miałyby pomóc w szybszym wyszukaniu wideo w serwisie.

Wojtkowi życzymy, żeby czerpał radość z zabawy i gry w piłkę. Rodzicom natomiast rekomendujemy, by filmy z postępami swojego syna zachowali dla siebie lub znajomych na Facebooku. Robienie gwiazdy z trzylatka, który wykonuje ćwiczenia koordynacyjne i bawi się z piłką to po prostu patologia i robienie – nieświadome mamy nadzieję – krzywdy dziecku.