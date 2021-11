Lewandowski i Gnabry na czele. Topowe duety tego sezonu

Robert Lewandowski oraz Serge Gnabry to obecnie najskuteczniejszy duet strzelców w czołowych ligach w Europie w trwającym sezonie. Piłkarze Bayernu wyprzedzili m.in. graczy Realu Madryt oraz Liverpoolu.

Najlepsi w Serie A

Zestawienie pięciu najlepszych duetów w bieżącym sezonie na europejskich boiskach otwierają gracze Lazio Rzym oraz Hellasu Werona. W przypadku Biancocelestich, za ofensywę Lazio odpowiadają zwłaszcza Ciro Immobile oraz Pedro, którzy wspólnie zdobyli w tym sezonie Serie A 14 bramek ze wszystkich 25, które są na koncie Lazio.

10 z nich padło łupem włoskiego napastnika, a Hiszpan dołożył do nich 4 trafienia. Immobile, który wspólnie z Dusanem Vlahoviciem z Fiorentiny przewodzi stawce najlepszych aktualnie strzelców w Serie A, dołożył do goli także 2 asysty, podobnie jak Pedro.

📊 @ciroimmobile 1️⃣ Quando segna di testa, non perdiamo 2️⃣ Gol numero 10 in campionato come Salah e Benzema, nei Top-5 campionati europei dietro solo a Lewandowski (13) 3️⃣ 165° centro in Serie A, a -1 dal 17° posto all time di Gabetto 4️⃣ 200° gol in 360 gare nei campionati pic.twitter.com/xBNFgFIXtM — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 7, 2021

Identyczną zdobyczą bramkową może pochwalić się obecnie duet z Werony. Giovanni Simeone zdobył w tym sezonie 9 goli, a Antonin Barak dołożył do tego 5 bramek. Syn Diego Simeone to aktualnie wicelider klasyfikacji strzelców ligi włoskiej.

Poza konkurencją w Premier League

Miano najbardziej bramkostrzelnego duetu w Premier League należy z kolei do zawodników Liverpoolu – Mohameda Salaha oraz Sadio Mane. Obaj zdobyli w sumie 18 goli. 11 bramek padło łupem Egipcjanina, który dołożył do nich także 6 asyst. Zdobycz ta sprawia, że Mohamed Salah to obecnie lider klasyfikacji strzelców Premier League.

Sadio Mane dołożył od siebie 7 bramek oraz 1 asystę, dzięki czemu współprowadzi w zestawieniu najlepszych strzelców z Jamie’m Vardy’m z Leicester. Piłkarze The Reds to zdecydowanie najlepszy duet tego sezonu na Wyspach. Drugi najskuteczniejszy na ten moment duet w lidze angielskiej, Michail Antonio oraz Pablo Fornals, ma obecnie na koncie łącznie 10 bramek.

18 goli Salaha i Mane to także przeszło połowa wszystkich bramek Liverpoolu w trwającej ligowej kampanii. The Reds mają ich w sumie aktualnie 35.

Świetny duet z La Liga

W lidze hiszpańskiej najbardziej bramkostrzelny duet piłkarzy ma w swoich szeregach przewodzący stawce Real Madryt. Pozycja Królewskich w tabeli to w znacznej mierze zasługa Karima Benzemy oraz Viniciusa. Obaj zdobyli w sumie dla Realu już 18 ze wszystkich 32 bramek w La Liga.

10 goli padło łupem Francuza, który dołożył do tego także 7 asyst, a 8 przypada na konto Brazylijczyka, który zanotował ponadto jeszcze 3 asysty. Taki wynik sprawia, że Benzema oraz Vinicius prowadzą również w klasyfikacji najlepszych strzelców całej ligi w trwającym sezonie.

Bundesliga należy do Bayernu

Miano najskuteczniejszego duetu na europejskich boiskach należy z kolei do graczy liderującego w tabeli Bundesligi Bayernu Monachium. Robert Lewandowski oraz Serge Gnabry zdobyli łącznie 20 z 41 bramek Bawarczyków w tym sezonie. 14 goli to zasługa Roberta Lewandowskiego, który dzięki nim pewnie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi. Gnabry do wyniku polskiego napastnika dołożył od siebie 6 bramek.

Duet z Monachium zdecydowanie wyprzedza drugą najbardziej bramkostrzelną parę w Bundeslidze, którą tworzą Erling Haaland oraz Marco Reus. Obaj zdobyli łącznie dla Borussii Dortmund 13 goli. 9 z nich padło łupem Norwega, natomiast 4 to zasługa Reusa.

