Real Madryt – Sevilla 🇪🇸 Typy, kursy (28.11.2021)

Najciekawszym na papierze spotkaniem 15. kolejki La Ligi będzie starcie Realu Madryt z Sevillą. Obie drużyny znajdują się bardzo wysoko w ligowej tabeli i nie bez powodu eksperci spodziewają się interesującego meczu, który będzie stał na bardzo wysokim poziomie. Mimo wszystko bukmacherzy oczekują wygranej gospodarzy, którzy na własnym obiekcie powinni poradzić sobie z Sevillą, która liczy na sprawienie niespodzianki. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Real Madryt – Sevilla zapowiedź (niedziela, 21:00)

Gospodarze tego meczu znajdują się na pierwszej pozycji w ligowej tabeli, ale ich przewaga nad resztą stawki jest naprawdę mała. Wiceliderzy tracą do Realu jeden punkt, choć w tym wypadku ekipa ze stolicy ma jeden mecz zaległy. Trzecią drużyną jest już jednak Sevilla. Przewaga drużyny z Madrytu nad tą ekipą jest zaledwie dwupunktowa, więc porażka w niedzielnym spotkaniu będzie oznaczała spadek z pozycji lidera.

Goście z tego właśnie powodu mają nadzieję na sprawienie niespodzianki i choć będzie to trudne do wykonania, to zawodników Sevilli na pewno stać na zwycięstwo lub chociaż remis w tym meczu, który nie byłby wcale takim złym rezultatem dla ekipy gości.

Real Madryt – Sevilla nasze typy

Szykuje się wyrównane i bardzo ciekawe starcie, które powinno stać na naprawdę wysokim poziomie. Mimo wszystko to Real ma więcej argumentów żeby to spotkanie wygrać i na pewno dodatkowo przyda im się wsparcie fanów, którzy będą chcieli zagrzać swoich ulubieńców do walki. Sevilla łatwo tego meczu nie odda, ale trzy punkty powinny zostać w Madrycie.

Real Madryt – Sevilla | Typ: Real Madryt @1.75 TOTALbet

Real Madryt – Sevilla | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 goli @2.08 TOTALbet

Real Madryt – Sevilla kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Real Madryt. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.75. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Real Madryt – Sevilla, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.90. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.60.

Real Madryt – Sevilla fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 8 meczów.

Real wygrał swoje 5 ostatnich spotkań.

Goście są niepokonani od 3 meczów.

Real Madryt ostatnie pięć spotkań

Sheriff Tyraspol – Real Madryt 0:3

Granada – Real Madryt 1:4

Real Madryt – Rayo Vallecano 2:1

Real Madryt – Szachtar Donieck 2:1

Elche – Real Madryt 1:2

Sevilla ostatnie pięć spotkań

Sevilla – VfL Wolfsburg 2:0

Sevilla – Deportivo Alaves 2:2

Real Betis – Sevilla 0:2

Sevilla – Lille 1:2

Sevilla – Osasuna 2:0