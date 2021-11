Manchester United wkrótce z nowym trenerem!

Manchester United ma wkrótce przejąć Ralf Rangnick – informują angielskie media. Kilka dni temu Czerwone Diabły zakończyły współpracę z Ole Gunnarem Solskjaerem.

Jednak nie Pochettino

W ostatnich dniach w kontekście nazwiska nowego trenera Manchesteru dużo mówiło się zwłaszcza o obecnym szkoleniowcu PSG, Mauricio Pochettino. Jak informuje David Orstein z “The Athletic”, włodarze ekipy z Old Trafford mieli się jednak ostatecznie zdecydować na Ralfa Rangnicka. Niemiec jest obecnie związany współpracą z Lokomotiwem Moskwa.

Kontrakt z Rangnickiem, który w przeszłości trenował m.in. Hoffenheim i RB Lipsk, ma zostać zawarty póki co na pół roku. Później Niemiec ma zostać doradcą klubu. Wygląda więc na to, że Manchester nadal będzie szukał trenera, a Rangnick to wyłącznie opcja tymczasowa.