Dariusz Mioduski: Dołączenie Marka Papszuna będzie dla Legii pozytywną zmianą

Na oficjalnej stronie Legii Warszawa pojawił się dziś wywiad z Dariuszem Mioduskim. Prezes warszawskiego klubu poruszył kilka najważniejszych, dla kibiców Legii, kwestii. Mioduski zapowiedział między innymi, że klub zrobi wszystko żeby nowym trenerem Wojskowych został Marek Papszun.

Dariusz Mioduski udzielił dziś wywiadu, który miał nieco poprawić atmosferę panującą wokół warszawskiego klubu. Możemy chyba powiedzieć, że stało się wręcz przeciwnie. Prezes Legii odniósł się między innymi do najbardziej interesującej fanów kwestii – czy Marek Papszun jest przymierzany do posady trenera Wojskowych. Mioduski nie bawił się w zbędną dyplomację i otwarcie przyznał, że Legia chciałaby jak najszybciej porozumieć się z Papszunem.

Dni Gołębiewskiego policzone?

– Tak. Mogę potwierdzić, że chcemy się porozumieć ze szkoleniowcem i jego sztabem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Marek Papszun przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach. Mam przekonanie, że charyzma, wiedza, doświadczenie trenera Papszuna bardzo pozytywnie połączy się z filozofią klubu – przyznał Dariusz Mioduski.

Wielu kibiców zwróciło uwagę, że nawet jeśli rzeczywiście klub prowadzi negocjacje z Markiem Papszunem, to moment ukazania się wywiadu jest dość niefortunny. Legię czekał bowiem dzisiaj ważny mecz z Leicester City, podczas którego, na ławce warszawskiej drużyny cały czas zasiadał trener Marek Gołębiewski.

Przekonany o tym, że zatrudnienie Marka Papszuna to tylko kwestia czasu, Dariusz Mioduski kontynuował: – Wierzę też, że dołączenie trenera Papszuna będzie dla Legii Warszawa bardzo pozytywną zmianą a on sam będzie potrafił wykorzystać w pełni potencjał naszego klubu, który ma dzisiaj warunki do rozwoju na poziomie czołowych europejskich marek. Wszyscy chcemy oglądać warszawską drużynę atakującą, grającą widowiskowo, wygrywającą i dominującą PKO Bank Polski Ekstraklasę, co naturalnie daje szansę na dobre mecze w europejskich pucharach

Prezes przeprasza

– Przede wszystkim zacznijmy od najważniejszego. Przepraszam za to miejsce w tabeli, na którym jesteśmy. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Rozumiem gorycz kibiców. Też czuję gniew i wiem, że sytuacja wymaga nie tylko diagnozy, ale zdecydowanych działań, które podejmujemy. Jednocześnie dziękuje całemu środowisku związanemu z naszym klubem za słowa wsparcia i kibicowską postawę w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach. Przyczyn obecnego kryzysu jest kilka. Dostrzegałem zastój w rozwoju drużyny już od meczu z Pogonią w poprzednim sezonie – mówi prezes Legii.

Dariusz Mioduski zapowiedział również, że w Legii zajdą niebawem spore zmiany, jeśli chodzi o wewnętrzne zasady: – Szczególnie w momentach sukcesu potrzeba więcej pracy, pokory i jeszcze raz pokory. To ma być motywacja do dalszej pracy, poczucie, że jesteśmy na początku drogi rozwoju, a nie osiadania na laurach po jednym czy drugim mistrzostwie. Dlatego potrzebujemy takiego szkoleniowca jak trener Papszun. Na takiego jesteśmy gotowi poczekać. Wynik będzie zawsze priorytetem, ale dokręcamy śrubę, jeżeli chodzi o wewnętrzne zasady i nie będziemy już tego poluzowywać, na co błędnie się wcześniej godziliśmy, lub nie egzekwowaliśmy od trenerów.