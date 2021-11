AS Roma – Torino 🇮🇹 Typy, kursy (28.11.2021)

Niedzielne spotkanie AS Romy z Torino zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Obie ekipy wiedzą, że stać ich na wygranie tego meczu i choć bukmacherzy dają większe szanse gospodarzom, to goście nie będą mieli w Rzymie nic do stracenia i na pewno będą chcieli wyjechać przynajmniej z remisem, który względnie zadowoli kibiców z Turynu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

AS Roma – Torino zapowiedź (niedziela, 18:00)

Gospodarze tego meczu w ostatnim czasie nie grali na dobrym poziomie, ale wygrana w poprzedniej kolejce pozwoliła wierzyć fanom Romy, że ich ulubieńcy wrócili na dobre tory i teraz będą zwyciężać w zdecydowanie większej ilości spotkań. Mimo wszystko gospodarze zdają sobie sprawę z tego, że w tym sezonie walczą o miejsce w europejskich pucharach i walka o mistrzostwo nie do końca wchodzi w grę.

Goście za to znajdują się w środku stawki i jest to póki co pozycja, która może zadowolić fanów tej drużyny. Mimo wszystko gracze Torino wiedzą, że stać ich na jeszcze lepsze rezultaty i kolejna część sezonu może być dla gości jeszcze lepsza jeśli będą oni w stanie regularnie zdobywać kolejne punkty do kolekcji.

AS Roma – Torino nasze typy

Roma po ostatnim zwycięstwie nad Genuą na pewno liczy na wygranie drugiego meczu z rzędu w lidze i można spodziewać się, że na własnym obiekcie ekipa ze stolicy będzie w stanie pokonać Torino, które gra w tym sezonie bardzo w kratkę.

AS Roma – Torino | Typ: AS Roma @1.75 TOTALbet

AS Roma – Torino | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 goli @2.05 TOTALbet

AS Roma – Torino kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest AS Roma. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.75. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu AS Roma – Torino, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.95. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.60.

AS Roma – Torino fakty meczowe

AS Roma wygrała swoje dwa ostatnie mecze.

Na ostatnich 6 meczów gospodarzy w aż 5 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

AS Roma nie zachowała czystego konta w 5 ostatnich meczach przeciwko Torino.

AS Roma ostatnie pięć spotkań

AS Roma – Zoria Ługańsk 4:0

Genoa – AS Roma 0:2

Venezia – AS Roma 3:2

AS Roma – Bodo/Glimt 2:2

AS Roma – AC Milan 1:2

Torino ostatnie pięć spotkań

Torino – Udinese 2:1

Spezia – Torino 1:0

Torino – Sampdoria 3:0

AC Milan – Torino 1:0

Torino – Genoa 3:2