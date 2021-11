Szymański znów zachwycił. Polak bohaterem meczu z Rubinem Kazań

Sebastian Szymański po raz kolejny udowadnia swoją znakomitą formę. W meczu z Rubinem Kazań polski pomocnik zapisał na swoim koncie asystę oraz zdobył gola, który zapewnił Dynamu Moskwa trzy punkty. Czy występy na tak wysokim poziomie zaprocentują powołaniem do reprezentacji Polski?

Brak powołań dla Sebastiana Szymańskiego jest jednym z głównych zarzutów wobec Paulo Sousy. Polski pomocnik robi w ostatnim czasie wszystko, by stać się wyrzutem sumienia selekcjonera reprezentacji Polski. Szymański zdobył w obecnym sezonie już pięć bramek i zanotował sześć asyst.

11 – @fcdynamo Sebastian Szymanski🇵🇱 has been involved in 11 goals in 15 games in the RPL this season (5 goals, 6 assists), more than any of his teammates and more than he had in his first two seasons in Russia combined (2 goals & 6 assists in 50 games). Leader. #РубинДинамо pic.twitter.com/NNm4GfRBX9

— OptaIvan (@OptaIvan) November 28, 2021