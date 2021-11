Boniek o Złotej Piłce dla Messiego: On nic nie wygrał w tym roku

Już dziś wieczorem poznamy nazwisko piłkarza, który otrzyma Złotą Piłkę. Im bliżej rozstrzygnięcia, tym więcej pojawia się informacji, że zwycięzcą tegorocznego plebiscytu zostanie Leo Messi. Głos w tej sprawie zabrał Zbigniew Boniek, który uważa, że na Złotą Piłkę najbardziej zasłużył w tym roku Robert Lewandowski, a piłkarz PSG nie powinien znaleźć się nawet w pierwszej trójce.

Tegoroczny plebiscyt France Football budzi w naszym kraju nadzwyczaj wiele emocji. Realną szansę na otrzymanie Złotej Piłki ma bowiem Robert Lewandowski. Niestety im bliżej gali wręczenia nagrody dla najlepszego piłkarza 2021 roku, tym mniej wskazuje na to, że Polak to wyróżnienie otrzyma. Eksperci uważają, że już w poniedziałek wieczorem swoją siódmą Złotą Piłkę w karierze otrzyma Lionel Messi. Argentyńczyk miał już zostać o tym fakcie poinformowany przez redaktora naczelnego France Football.

Kontrowersyjny wybór?

Informacje o tym, że Złota Piłka nie trafi w ręce Roberta Lewandowskiego, wywołała w Polsce wiele kontrowersji. Do całej sprawy odniósł się między innymi były prezes PZPN – Zbigniew Boniek. – Chodzą słuchy, że ponoć “France Football” zadzwonił do Messiego i poinformował go, że to on zdobył Złotą Piłkę. Gdyby się to potwierdziło, byłbym bardzo zaskoczony. Gdy zastanawiam się, kto najbardziej na to zasługuje, to w moim prywatnym rankingu, na pewno nie Messi. On nic wielkiego nie wygrał w tym roku. Owszem, wygrał Puchar Ameryki, ale to zasługa całej reprezentacji Argentyny, której był kapitanem i najważniejszym zawodnikiem.

Co więcej, były przez Polskiego Związku Piłki Nożnej jest zdania, że Leo Messi nie zasłużył nawet, by znaleźć się w pierwszej trójce plebiscytu. – Jeżeli chodzi o jego numery techniczne, przyjęcie piłki, drybling, zagranie na jeden kontakt, jest najlepszy. Natomiast jeśli chodzi o wartość realną w tym roku, to wydaje mi się, że nawet Karim Benzema i Jorginho byli od niego lepsi – dodał Boniek.

Były piłkarz Romy i Juventusu uważa także, że nie ma piłkarza, który zasługiwałby na Złotą Piłkę bardziej niż Robert Lewandowski. – Poza Robertem, nie ma piłkarza, który tak bardzo zasłużyłby na Złotą Piłkę za rok 2021. […] Uważam, że jeśli Robert Lewandowski zajmie drugie miejsce, to też może czerpać z tego przyjemność, aczkolwiek dla mnie jest zdecydowanym faworytem i powinien wygrać. Natomiast jeżeli nie ma jeszcze przecieków z obozu polskiego, a wiadomo, że u nas wszystko lubi wyciekać, i to bardzo szybko, to znaczy, że jeszcze nikt z Francji do Roberta nie dzwonił – zakończył.

