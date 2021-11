Lionel Messi z siódmą Złotą Piłką

Poniedziałkowa gala przyznania Złotej Piłki budziła nadzwyczaj wiele emocji. Realną szanse na statuetkę dla najlepszego piłkarza 2021 roku miał bowiem Robert Lewandowski. Polski napastnik znalazł się jednak na drugim miejscu plebiscytu, a Złota Piłka powędrowała w ręce Lionela Messiego.

Najlepszy młody piłkarz

Właściwą część ceremonii rozpoczęło wręczenie nagrody imienia Raymonda Kopy dla najlepszego piłkarza poniżej 21. roku życia. Wśród nominowanych znaleźli się tutaj Jude Bellingham, Mason Greenwood, Nuno Mendes, Jamal Musiala i Pedri. Ostatecznie nagroda powędrowała w ręce tego ostatniego. Pedri otrzymał statuetkę z rąk Fabio Cannavaro.

Następnie France Football przyznało jedną z dwóch nowych nagród. Jako pierwszy wyróżniony został Robert Lewandowski. Polak otrzymał nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza 2021 roku. Przy okazji przyznawania statuetki polskiemu napastnikowi, organizatorzy wspomnieli także postać Gerda Mullera, który po długiej chorobie zmarł w sierpniu 2021 roku.

Najlepsza piłkarka i najlepszy piłkarz

Poznaliśmy również piłkarzy, którzy zajęli dziesiąte i dziewiąte miejsce w plebiscycie France Football. Pierwszą dziesiątkę zamknął bramkarz PSG Gianluigi Donnaruma, a oczko wyżej od Włocha uplasował się skrzydłowy PSG – Kylian Mbappe. Nagrodę dla najlepszej piłkarki 2021 roku otrzymała zawodniczka FC Barcelony – Alexia Putellas. Tym samym została trzecią kobietą w historii nagrodzoną Złotą Piłką. Po tym jak piłkarka odebrała Złotą Piłkę, dowiedzieliśmy się kto uplasował się na kolejnych miejscach w plebiscycie Złotej Piłki wśród mężczyzn. Ósme miejsce zajął Kevin de Bruyne, siódme Mohamed Salah, a szóste nieobecny na poniedziałkowej gali Cristiano Ronaldo.

Wśród nominowanych do nagrody imienia Lwa Jaszyna znaleźli się Gianluigi Donnaruma, Ederson, Edouard Mendy, Manuel Neuer i Jan Oblak. Współprowadzący galę Didier Drogba przekał statuetkę w ręce piłkarza PSG – Gianluigi Donnarumy. Zanim jeszcze nagroda dla najlepszego klubu roku powędrowała do londyńskiej Chelsea, poznaliśmy piłkarzy, którzy uplasowali się na trzecim, czwartym i piątym miejscu plebiscytu. Na najniższym stopniu podium znalazł się Jorginho, a za nim uplasowali się Karim Benzema i Ngolo Kante. Oznaczało to, że Robert Lewandowski na pewno znajdzie się w dwójce najlepszych piłkarzy 2021 roku. Głosujący w plebiscycie France Football finalnie jednak, że najlepszym piłkarzem 2021 roku był Lionel Messi.

Dziesięciu najlepszych piłkarzy 2021 roku

1. Leo Messi (PSG)

2. Robert Lewandowski (Bayern)

3. Jorginho (Chelsea)

4. Karim Benzema (Real Madryt)

5. Ngolo Kante

6. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

7. Mohamed Salah (Liverpool)

8. Kevin de Bruyne (Manchester City)

9. Kylian Mbappe (PSG)

10. Gianluigi Donnaruma (PSG)

Najlepszy piłkarz poniżej 21. roku życia: Pedri (FC Barcelona)

Najlepsza piłkarka: Alexia Putellas (FC Barcelona)

Najlepszy bramkarz: Gianluigi Donnaruma (PSG)

Najlepszy klub: Chelsea