Polska vs Reszta Świata: Bramki na korzyść biało-czerwonych w listopadzie

Za nami listopad w Ekstraklasie. Czas na podsumowanie, pod kątem strzelanych goli na linii Polska vs Reszta Świata. W kolejnym odcinku cyklu z bukmacherem Noblebet sprawdzamy, kto najefektywniej “wykorzystał” obecność zagranicznych piłkarzy w swoim składzie.

Tym razem mieliśmy niemal idealny remis. Jedną bramką Polacy “wygrywają” listopad. Biało-czerwoni notowali średnią 1,33 strzelanego gola na każde 90 minut. To wynik niezły, choć nadal wydaje się, że mogło być lepiej. Zaczynamy jednak od obcokrajowców. Na ich czele znane nazwiska. Kojarzymy je bardziej z Tańca z Gwiazdami oraz historii piłki nożnej. Jednak Marco Terrazzino oraz Luka Zahović byli najskuteczniejsi w listopadzie. za nimi także szerokie grono czołówki klasyfikacji strzelców. Z pierwszej dziesiątki w tym miesiącu nie trafiali jedynie Pelle van Amersfoort oraz Jesus Jimenez. Obudził się za to Lukas Podolski, który po premierowym golu z Legią, trafił także do bramki w Łęcznej.

4 Terrazzino

3 Zahović

2 Prikryl, Amaral, Ivi Lopez, Podolski, Mesanović

1 Zrelak, Exposito, Imaz, Yeboah, Lokilo, Kakabadze, Janża, Muci, Durmus, Rossi, Milić, Ishak, Johansson, Vallo, Schwarz, Czorbadżijski, Gutkovskis, Poletanović

Niemcy na czele

To właśnie Terrazzino oraz Podolski sprawili, że listopad wśród zagranicznych przedstawicieli wygrywają nasi zachodni sąsiedzi. Najwięcej przedstawicieli wśród strzelających mieli Hiszpanie, bo trzech(Imaz, Exposito i Ivi Lopez). Na uwagę zasługuje także miejsce Słoweńców. Poza tym pojawiły się takie państwa jak Belgia, Gruzja czy Bułgaria.

6 Niemcy

4 Słowenia, Hiszpania

2 Czechy, Portugalia, Bośnia, Szwecja, Słowacja

1 Ghana, Belgia, Gruzja, Albania, Turcja, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Bułgaria, Łotwa, Serbia

Mało napastników

Klasyfikacja wygląda ciekawie, wszak wśród najlepszych jest jeden napastnik. Poza tym dwóch skrzydłowy, ofensywny pomocnik, środkowy pomocnik i stoper! W tym przypadku jest znacznie większa różnorodność.

2 Angielski, Kucharczyk, Gol, Sitek, Wieteska

1 J.Czerwiński, P. Sokołowski, D.Dąbrowski, S.Kowalczyk, Praszelik, Szwoch, Piszczek, Dadok, Rasak, Cielemęcki, Sekulski, Mateusz Mak, Tomasiewicz, Makowski, Michał Żyro, Szota, Augustyn, Kubica, Wlazło, Mateusz Żyro, Starzyński, Abramowicz, Łyszczarz, Warchoł, Piasecki, Zwoliński

Które kluby polskie, a które międzynarodowe?

We wrześniu zdecydowanie Polacy przegrali w strzelaniu. Tym razem jednak była wyrównana rywalizacja. Znamy już liczby w kontekście całej ligi. Jak wyglądał udział polskich goli we wszystkich zdobyczach klubu w listopadowych meczach?

Gole Polaków/wszystkie w listopadzie

Piast 2/2

Zagłębie 1/1

Wisła Płock 4/5

Radomiak 3/4

Stal 3/4

Górnik Łęczna 2/3

Śląsk 3/5

Pogoń 4/7

Legia 2/4

Wisła Kraków 1/2

Cracovia 1/2

Warta 1/2*

Jagiellonia 2/5

Górnik Zabrze 2/5

Bruk-Bet Termalica 1/3

Lechia 1/6

Lech 0/4

Raków 0/4

100% udziału Polaków mają dwa kluby, które niewiele strzelały w listopadzie. Jedno trafienie ma Warta, która tak naprawdę nie trafiła do bramki rywala, bo zrobił to za nią przeciwnik. Trzy ostatnie kluby to czołówka ligi. A łącznie wpadł jeden polski gol i mowa o trafieniu Łukasza Zwolińskiego w przegranym 1/5 meczu z Pogonią. W Szczecinie poza Zahoviciem, trafiali tylko Polacy.